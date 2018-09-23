Что волнует жителей Аль-Фарабийского района Шымкента. На многие вопросы ответы дал аким Аль-Фарабийского района Габит Мауленкулов.

Вопросы были самые разные, и все же львиная доля касалась благоустройства Кошкараты и дальнейшей судьбы Старого города. Видимо, жители этой части Шымкента – самое активное население района. Мы же решили опубликовать наиболее интересные вопросы и ответы на них.

– Габит Патшаханович, в последнее время можно заметить, что весь город буквально обклеен объявлениями. Об этом неоднократно говорят наши читатели, на страницах газеты мы поднимали этот вопрос, делали сюжеты, но ситуация не меняется. Можно ли как-то решить эту проблему?

– Это сложный вопрос. Есть статья 505 административного кодекса Казахстана «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов». По этой статье предусмотрены штрафы от 20 до 100 МРП, но, чтобы привлечь к ответственности, необходимо поймать за руку нарушителя. А это – в компетенции правоохранительных органов. Более того, сейчас они фактически работают на основании того, что им предоставляют сотрудники нашего акимата. А так как расклейщики объявлений делают это только ночью, а сотрудники акимата по ночам не работают…

– То есть получается, что здесь участковые полицейские просто не выполняют своих прямых обязанностей?

– Просто сейчас у них круг обязанностей очень расширен…

– Но выполнять-то работу они обязаны?

– Обязаны, но опять же подчеркну – пока их помощниками выступают сотрудники районных акиматов. Допустим, по мусору. Наши сотрудники фотографировали тех, кто выбрасывает мусор в неположенных местах, передавали эти фотографии участковым инспекторам, а уже они привлекали нарушителей к ответственности. Нельзя сказать, что с объявлениями работа не ведется – наши сотрудники, сотрудники коммунальных служб срывают объявления, вы, наверное, и сами видели, как омывают остановки от этих объявлений… Город наш в прошлом году был признан самым чистым городом Казахстана и очень хочется удержать это звание. А это непросто. Поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем жителям нашего города – не оставайтесь равнодушными наблюдателями. Ведь город – это наш общий дом.

– Вы упомянули статью Адмкодекса. Но, если не ошибаюсь, город пока живет без правил благоустройства или их все же приняли?

– Действительно, были неоднократные попытки принятия Правил благоустройства города Шымкента, но почему-то в маслихате, тогда еще Южно-Казахстанском областном, их не рассматривали. Но сейчас город поменял статус и разработан свод Правил по аналогии с правилами благоустройства таких городов, как Астана и Алматы. Думаю, до конца этого года в городе Правила благоустройства будут таки приняты.

– Житель Шымкента задал вопрос о качестве дорожного полотна по ул. Байтурсынова. Действительно, после замены теплотрассы по этой улице без слез (по «убитой» ходовую часть машины) не проедешь. Какие действия предпринимает районный акимат, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию?

– Этот вопрос в ведении управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. В акимат уже поступали такие вопросы. Мы написали соответствующее письмо в управление. Вообще, процедура какая: заказчик или администратор программы объявляет тендер – подрядчик выполняет работу. В рамках договора подрядчик обязан восстановить дорожное полотно после завершения работ. И контролировать эту работу может только заказчик, то есть тот госорган, который объявлял тендер. В данном случае – управление ПТ и АД. Сейчас мы ждем от них ответа.

– Много вопросов поступает от жителей Старого города. Первый: дом и участок оценили. Люди с оценкой согласились. Когда им выплатят деньги?

– Если человек согласен с оценкой, то в течение месяца после нее ему выплачивается компенсация. Как раз на ближайшей сессии будет рассматриваться вопрос выделения средств для выплаты компенсаций. После этого средства перечисляются управлению земельных отношений, а уже управление переводит их на счета владельцев домов.

– Жителей предупредили, что их дом идет под снос. Прошлись оценщики и на этом все. То есть ни суммы оценки, ничего. Люди оказались в «подвешенном» состоянии. Что им делать дальше? Просто сидеть и ждать? Вообще они могут точно узнать, подпадает их дом под снос или нет?

– Вообще о предстоящем изъятии земель под госнужды выносится решение акима. К нему – приложение, в котором детально указываются адреса и фамилии владельцев недвижимости, попадающей под изъятие. Когда к людям приходят специалисты управления земельных отношений и сообщают, что их дом в этом перечне, они могут попросить предоставить этот перечень, чтобы увидеть, есть их дом в этом списке или нет.

– Вдоль Кошкараты уже снесли дома. В результате очищена береговая линия шириной 10 метров. Но сейчас людей предупредили, что предстоит очередная волна сноса. Теперь уже домов, находящихся в 20 метрах от реки. Так ли это на самом деле?

– Первоначально мы планировали очистить только 10 метров. И по этой территории у нас уже снесены 90% объектов. По оставшимся 10% произведена оценка – осталось выплатить людям компенсации. Сейчас рассматривается возможность расширить береговую линию до 30 метров. Поэтому, чтобы видеть полную финансовую картину (сколько средств понадобится), сейчас проводится оценка и тех строений, которые и входят в эти самые 30 метров.

– С улицы Чимкентской в Старом городе поступил такой вопрос: улица вся разбитая. По ней в сухую-то погоду не пройти, а что будет зимой, когда вокруг грязь и слякоть. Нельзя ли привести дорогу в порядок?

– Дело в том, что планируется продлевать проспект Кунаева. И, возможно, эта улица как раз и окажется на пути. Тогда какой смысл сейчас ее капитально ремонтировать, если совсем скоро ее придется убирать? Жители на встречах задавали мне этот вопрос. Мы уже адресовали запрос в управление ПТ и АД. Специалисты управления должны дать точный ответ, попадает улица под проспект или нет. Если нет, думаю, до конца года или в следующем году ее обязательно включат в план улиц, подлежащих ремонту.

– Недавно на глаза попался один интересный проект… Он тоже касается Старого города. И если посмотреть на то, что там планируется сделать, то можно заметить – ни одного (!) дома в Старом городе не остается! Если я правильно поняла, то сейчас местная исполнительная власть больше склоняется к этому проекту? А как же люди, там живущие?

– Действительно, проект новый и очень красивый. И я думаю, то, что планирует сделать в Старом городе Габидулла Рахматуллаевич (Абдрахимов – авт.) – здорово. Потому что по большому счету, в Старом городе уже нет тех домов, которые были построены хотя бы век назад. То есть это не тот Старый город, который существовал на этом месте. Сейчас цель возродить Цитадель – собственно, оттуда город и начинался. А на том месте, где сейчас Старый город, разбить большую парковую зону с набережной. Но опять же, все упирается в финансирование.

– А люди при этом сидят и не знают, что им делать – ни ремонт не могут сделать, ни построить что-либо…

– Опять же, что им мешает сделать ремонт? Ведь при оценке будет учитываться и качество ремонта в том числе. На самом деле оценка это серьезный документ объемом от 100 страниц. Там подробно расписано все от и до, вплоть до отделочных материалов. Другое дело, что после оценки, конечно, что-либо менять нельзя. Когда на одной из встреч мне задали этот вопрос, в ходе беседы выяснилось, что Старый город пытаются снести еще с начала 50-х годов прошлого столетия. А точнее, в 1953 году, как мне рассказал житель этого района, им принесли первые уведомления о сносе. Столько лет прошло. Старый город стоит. Потому что, как я уже говорил выше, все упирается в финансирование.

– В этом году каждый районный акимат получил по 300 млн. тенге. На что планируете потратить эти деньги?

– Прежде всего, на благоустройство дворовых площадок. У нас в районе 400 дворовых площадок. В свое время были благоустроены почти 50% из них. А остальные не видели ремонта с постсоветских времен. Мы разработали программу ремонта дворов. И будем работать по ней. Если же говорить в принципе о первоочередных задачах, то, помимо благоустройства дворов, мы думаем над ремонтом фасадов многоэтажек в рамках программы ЖКХ. Сейчас у нас уже собрано и подготовлено 100 заявок. Кроме того, если необходимо, заменяем мусорные контейнеры. Провели полную дезинфекцию всех мусорных площадок. Там, где была возможность, перенесли их в более удобное для жителей место. Договорились с мусороуборочными компаниями, чтобы они оборудовали площадки заграждениями, удерживающими мусор. И, главное – мы работаем в тесном контакте со всеми домкомами и уличкомами. Раз в месяц собираемся, обсуждаем проблемы. Где-то решение находится на месте, где-то обсуждаем, составляем план и уже через месяц отчитываемся о проделанной работе.

– И последний вопрос – когда к вам можно попасть на прием?

– Каждый будний день с 9 до 10 утра я веду прием граждан по личным вопросам.

Саида Турсуметова