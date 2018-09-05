Сегодня в Шымкенте заключен меморандум между акиматом г. Шымкента и руководством АО «Авиакомпания «SCAT» о строительстве нового терминала аэропорта Шымкент.

Строительство нового терминала будет проводиться в несколько этапов.

Во-первых, авиакомпания за счет собственных средств начнет работы по строительству нового терминала на участке площадью 2,8 га.

Во-вторых, авиакомпания также за счет собственных средств проведет работы по расширению перрона для авиасудов на участке площадью 7 га.

В-третьих, акимат Шымкента проведет работы по реконструкции инженерных сетей и строительству подъездной дороги, строительство новой объездной дороги и строительство привокзальной площади (благоустройство) к новому пассажирскому терминалу аэропорта Шымкент.

К слову, авиакомпания планирует инвестировать в строительство 50 млн. долларов.

Как отметил глава Шымкента Габидулла Абдрахимов, строительство нового терминала должно быть завершено к первому кварталу 2020 года.

«Все вы знаете, что Шымкент примет на себя статус культурной столицы СНГ, а значит, ожидается большой поток туристов в наш город. Поэтому нужно выдержать все сроки и завершить строительство вовремя», — подчеркнул Габидулла Абдрахимов.

В свою очередь президент авиакомпании «SСAT» Владимир Денисов выразил надежду, что благодаря новому терминалу пассажиропоток увеличится до 3,5 млн. Пассажиров в год. Сейчас – 800 тысяч.

«Новый терминал, авиахаб позволит нам развит транспортный узел путем транзитного потенциала в страны юго-восточной Азии и Европы. Кроме того, авиакомпания получит возможность построить авиационно-технический и учебный центры, которые будут готовить не только наших пилотов, но и станут хорошей учебной базой для студентов», — подчеркнул Владимир Денисов.

«Новый терминал должен стать таким же красивым, как и наш город. Чтобы людям хотелось сюда приезжать и приятно было уезжать», — подытожил встречу Габидулла Абдрахимов.