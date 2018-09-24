Внимание! Акимат Шымкента проводит конкурс инновационных проектов.

В рамках конкурса будут рассмотрены проекты по следующим направлениям: «Безопасность», «Транспорт», «Образование», «Здравоохранение», «ЖКХ», другим.

Отметим, это – отборочный тур. Комиссия выберет три лучших проекта, которые и примут участие в финале.

Принимать решение комиссия будет по целому ряду параметров, среди которых помимо прочего не только актуальность проекта, соответствие задачам и деятельности отраслевого управления, но и качество технического решения проекта, а также соответствие международным техническим стандартам и наличие необходимых ресурсов у компании-разработчика.

Полный список тем, участников и расписание презентаций можно будет увидеть по итогам регистрации на официальном сайте dday.kz.

Презентации пройдут 25-27сентября 2018 года в Ситуационном центре, каб № 306, здание акимата города Шымкента, мкр. Нурсат.

Есть вопросы? Звоните: +77713188881, +77784962847.