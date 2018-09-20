Американец восхитил Сеть владением казахским языком

Гость из США называет себя Шыңғыс-аға, он играет на домбре и поет песни, передает ИА «NewTimes.kz».

Пользователь Facebook’а Бекжан Киманов опубликовал видео, сделанное в одном из хостелов Астаны.

«Ассалам алейкум, дорогие гости!» — произнес голос за кадром.

«Это наши гости из США. Шыңғыс-аға, который свободно владеет казахским языком», — представил оператор одного из молодых мужчин.

«Во-первых, хочу вас поблагодарить. Нам понравился этот гостеприимный хостел. Мы приехали из Актау. Мы живем в Актау, но родились в Америке. Мы приехали в Астану по делам. Нам понравилось. Здесь чисто. Рекомендую», — сказал на чистейшем казахском языке «Шыңғыс-аға».

«В Казахстане нам нравится. Народу Казахстана желаем только добра. Пусть крепнет дружба между нашими странами. Пусть Аллах будет щедр к народу Казахстана», — добавил он.

Американец. Живет в Актау. Выучил казахский. Он еще на домбре играет и песни поет на казахском Опубликовано Бекжаном Кимановым Вторник, 18 сентября 2018 г.

Бекжан Киманов признался, что не является автором видео, но ему известно, что американец, который называет себя Шыңғыс, еще играет на домбре и поет песни на казахском.

Некоторые комментаторы сразу решили, что молодцеватого вида американец — шпион. Но другие заметили, что американцы, прежде чем приехать в какую-либо страну, изучают язык, историю и традиции народа данной страны. Они также привели массу примеров, когда мужчины, женщины и даже дети — граждане США, проживающие в Казахстане, в совершенстве владеют казахским языком и даже придумывают себе казахские имена, чтобы гармонично влиться в окружающее их общество.

«Капец, практически без акцента!» — подивилась Azizbek Tugel.

А Saule Baimukhametova поделилась своими наблюдениями о том, что американцы и европейцы в целом удивительно быстро учат языки, не рассуждая, «а зачем мне это, пойду-ка лучше выпью пивка».

«В этом они молодцы, конечно. Человек не просто выучил казахский, он на нем говорит как лучший из носителей, на красивом литературном, изящном и образном казахском. Удивительно», — заметила она.