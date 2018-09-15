Два ЧП с разницей в 4 часа произошли в Туркестанской области. В обоих случаях пострадали газопроводы.

Как результат – сотни абонентов лишенные газоснабжения. А так как газопроводы на балансе ЖКХ, подача газоснабжения возобновится только после их полного восстановления.

15 сентября в 8:30 утра в селе Шаян водитель 1991 года на автомобиле марки AUDI совершил наезд на индивидуальное ШРП. В результате ДТП произошел полный разрыв газопровода с возгоранием автомобиля и ШРП. Сотрудники аварийной службы газового хозяйства локализовали возгорание и утечку. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Сейчас без газоснабжения остались 42 абонента частного сектора.

Спустя 4 часа – в 12:30 в с. Алишера Навои Толебийского района во время проведения земляных работ частный трактор повредил подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления. В результате от газоснабжения отключен 741 частный дом и 4 коммунально-бытовых предприятия.