Рыбаки из Шымкента заплатят штраф в пять миллинов тенге за лов сетями краснокнижной рыбы.

В рамках оперативно-профилактических мероприятий сотрудники полиции местной полицейской службы Ордабасинского РОВД в ходе рейда на берегу реки Бадам задержали четырех жителей Шымкента, промышлявших незаконной добычей рыбы с помощью рыболовных сетей.

При проверке полицейские изъяли у задержанных 26 штук незаконно выловленной рыбы, среди которых обнаружили 8 «туркестанских усачей», занесенных в красную книгу Казахстана. Также стражи порядка изъяли у браконьеров рыболовные сети.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений или животных». Собранные материалы направлены в суда для принятия процессуального решения. Браконьерам может грозить штраф в размере свыше 5 млн тенге.