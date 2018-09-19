С 19 сентября 2018 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого Банка Астаны.

Национальный банка РК принял решение о лишении АО «Банк Астаны» лицензии на проведение банковских и иных операций, сообщили в пресс-службе финрегулятора, передает Informburo.kz

Банк лишили лицензии за систематическое (три и более раза в течение двенадцати Банкоследовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платёжным и переводным операциям, систематическое нарушение пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению норм и лимитов, а также невыполнение крупным участником банка требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации, говорится в сообщении Нацбанка.

«Ввиду низкой доли активов и обязательств банка в совокупных активах и обязательствах банковского сектора (1,0%) лишение банка лицензии не несёт рисков для других финансовых организаций», – пояснили в пресс-службе.

Назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления банка. Временная администрация банка осуществляет свою деятельность в период до назначения ликвидационной комиссии банка.

«С 19 сентября 2018 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов

и самого Банка Астаны, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих

в банк денег», – сообщили в Нацбанке.

Теперь Национальный банк в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) Банка Астаны.

С даты лишения Банка Астаны лицензии требования кредиторов к банку могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных с текущими расходами на содержание банка.

Банк Астаны является участником системы обязательного гарантирования депозитов физических лиц, в связи с чем, депозиторам в установленном порядке будет выплачено гарантийное возмещение.

По всем интересующим вопросам можно обратиться к руководителю временной администрации Зинуллиной Джемме Мухамбетовне по телефону +7 (727) 259-60-60.