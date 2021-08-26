В начале июля Министерство образования лишило высшее учебное заведение лицензии.

-Четыре года мы учились в этом университете. Прежде чем мы сюда поступили на обучение, нам сказали, что университет прошел аккредитацию на 5 лет, что никто не может лишить его лицензии. А теперь вот такая новость. Нам никто ничего объяснить не может. Получим мы дипломы или нет? — недоумевает Зарина Сапар, выпускница университета «ОРДА».

-Прошло три месяца, а нам никто ничего не может объяснить. У меня дочь хочет получить свой диплом, она же честно училась. Поэтому мы пришли сегодня за объяснениями, — возмущается Гульдар Балкибекова, мама студента.

Инвалид второй группы Дилфуза Сайдазимова говорит, что получить диплом полбеды. Женщина уверяет, ее сын поступил в университет, а после сотрудники вуза потеряли документы и отчислили его. Она жалуется, что потеряла оплаченные деньги.

-У вашего ребенка нет документов, вас отчислили. Это значит, что мы виноваты, если они потеряли документы? А как я приехала сразу нашлись документы. А они говорят, что зачислить не можем, база закрыта, — рассказывает Дилфуза Сайдазимова.

Руководители вуза поспешили оправдаться, мол, половина выпускников свои дипломы уже получили. Теперь работают над тем, чтобы и остальным выдать документы о высшем образовании.

-Нам не удалось восполнить пробелы, озвученные Министерством образования и науки. Поэтому мы лишились лицензии. Но мы объяснили все студентам. В настоящее время дипломы не получили 246 дефектологов и 30 студентов по изобразительному искусству и рисованию. По этому поводу мы ведем переговоры с другими университетами, комментирует ситуацию Ирина Ефимова, советник президента университета «ОРДА».

Правда, студенты, которые не могут трудоустроиться из-за отсутствия диплома, отнеслись к обещаниям скептически. Говорят, ждут своих документов уже три месяца.