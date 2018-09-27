На детской железной дороги восстановительные работы после аварии на водопроводе, вызвали подозрение местных жителей, которые подумали, что опять с железки воруют рельсы.

К журналистам обратились неравнодушные жители микрорайона малый Самал города Шымкент. Их обеспокоили непонятные работы возле проходящей в микрорайоне детской железной дороги.

Горожане подумали, что в городе вновь активизировались охотники за рельсами. Но оказалось, что на участке ж/д путей длиной три метра проводятся ремонтные работы. Не так давно в этом месте устраняли протечку водопроводной трубы. Теперь железную дорогу восстанавливают сотрудники местного водоканала. На это должно уйти одна-две недели.

Напомним, что несколько дней назад лжерабочие украли рельсы на 150 тысяч долларов. Шымкентскую детскую железную дорогу воры растащили в то время, как локомотив и два вагона находились на ремонте. Всего было похищено 1200 метров стальных рельс, госбюджету нанесен ущерб на 55 миллионов тенге. Эта сумма могла быть и больше, если бы не местные жители, которые заметили отсутствие железной дороги и обратились в полицию.

Расхитителей нашли по горячим следам. Более того, техника, на которой вывозили рельсы, также была задержана и помещена на штрафстоянку.К слову камер наблюдений на детской железной дороге нет, и, по словам людей, живущих рядом, преступники разбирали рельсы не ночью, а средь бела дня. А чтобы не привлекать внимания, они облачились в спецформу, чтобы быть похожими на рабочих.

Случай, который произошел сегодня, говорит о том, что жителям Шымкента небезразлична судьба детской железной дороги. Проявив бдительность, они еще раз продемонстрировали свою гражданскую позицию.

Анастасия Новикова