Массовое восхождение на вершину, высота которой 3 448 м над уровнем моря, состоялось в минувшие выходные на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка. Акция стала частью юбилейных мероприятий, посвященных 20-летию Астаны, сообщает «Казахстанская правда».

В рамках празднования юбилея столицы НК «Kazakh Tourism» организовала экспедицию по горным вершинам Казахстана. За несколько месяцев ее участники поднялись на 20 вершин в Алматинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях. Эти места имеют наибольший туристский потенциал для развития экстремальных видов туризма, экотуризма и совершения небольших двух- и трехдневных треккингов, не требующих специаль­ной подготовки. Отправной точкой стала горная вершина на северном склоне Тянь-Шаньского хребта Заилийского Алатау – пик Нурсултан высотой 4 330,9 м. В основном вершины, охваченные экспедицией, имеют высоту не менее 3 200 м, самая высокая – Белуха (4 506 м), высшая точка Алтайских гор.

– Это финальная точка нашей экспедиции, – обратился перед началом восхождения к участникам альпиниады председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism» Рашид Кузембаев. – Всего же она прошла по пяти горным грядам: Центральный Тянь-Шань, Заилийский Алатау, Джунгарский Алатау, Алтай и Угамский хребет. Здесь, в Сайрам-Угамском государственном национальном природном парке, есть пока безымянная гора, но после восхождения она получит название «Пик 20-летия Астаны». По итогам экспедиции будут разработаны новые маршруты, которые мы предложим сторонникам активного отдыха и любителям гор. Это необходимо для популяризации внутреннего туризма и альпинизма. Интерес к горам – в природе человека, который всегда стремился ввысь. И думаю, что эти турпродукты будут успешными и популярными.

Для участия в заключительной акции в Туркестанской области зарегистрировались 425 человек. Около сотни из них изъявили желание попасть в число тех, кто первым поднимется на вершину. Сделать это удалось 68 первопроходцам.

Их фамилии войдут в историю появления на карте Казахстана пика 20-летия Астаны.

– Маршрут разрабатывали для массового восхождения, предполагая в нем участие людей, имеющих даже небольшой уровень подготовки, – говорил инструктор по альпинизму Сергей Курочкин, сопровождавший группу добровольцев. – Но легким его не назовешь, категория 1 «б». Есть относительно сложный участок, где пришлось даже смонтировать перила из веревок, обеспечив тем самым безопас­ность участников.

Поприветствовать участников экспедиции в ущелье Сайрам-су приехали казахстанский боксер, чемпион мира 2005 и 2007 годов, олимпийский чемпион 2012 года, заслуженный мастер спорта РК Серик Сапиев. Спортсмен убеж­ден, что приобщение к горам, как и в целом к здоровому образу жизни, начинается с детства. Подростки, среди которых большинство воспитанников Станции юных туристов, тут же обступили своего кумира, чтобы сфотографироваться на память и задать интересующие вопросы.

– Казахстан был и должен оставаться горной державой, и так будет! – убежден депутат Мажилиса Парламента, председатель комитета туризма Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Павел Казанцев. – Горы в разных регионах страны имеют свои отличия, но они одинаково привлекательны и интересны для туристов и путешественников. Сейчас, к примеру, на Каркаре, к сожалению, иностранных турис­тов больше, чем казахстанцев. Наши люди тоже должны туда приезжать. Посещение новых мест сулит новые открытия, эмоции и впечатления, вызывающие гордость за свою страну.

В ущелье Сайрам-су участники экспедиции заехали в минувшую субботу, за сутки до восхождения, чтобы пройти акклиматизацию. В воскресенье палаточный лагерь проснулся ни свет ни заря. Ежась от холода, горовосходители пили горячий чай у костра, подбадривая друг друга перед дорогой.

Ровно в 6 утра прозвучала коман­да на построение. Слова напутствия, напоминание о необ­ходимости строго следовать основным правилам техники безопасности – и участники экс­педиции один за другим выдвигаются в горы.

Подход к маршруту начинается непосредственно с поляны в ущелье Сайрам-су. Участникам экспедиции предстоит пройти через все Смородиновое ущелье, а далее, по морене – подъем на высокогорное плато, местами покрытое снегом. Отсюда начинается резкий подъем на гребень.

Кто не рассчитал свои силы и заметно отстал от основной группы, в сопровождении инструкторов и профессиональных спасателей отправляются вниз. Таких немного, большинство же полно желания дойти до цели. Они упорно продолжают путь по узкому гребешку до самой вершины.

Усилия вознаграждены: с вершины открывается очень красивый панорамный вид на соседнее ущелье Сарыайгыр – оно полностью просматривается, как будто с самолета. Во всем величии предстал и пик Сайрамский, высота которого 4 238 м.

Туристы могли на минутку перевести дух, любуясь превосходным видом на Угамский хребет, перевал Новичок, вершины Салават, Пионер и Медвежья.

Восьми часов, отведенных организаторами акции, оказалось достаточно для восхождения на вершину. Участники экспедиции поздравляли друг друга с горой, как это принято у профессиональных альпинистов. Они тоже были среди горовосходителей, как и горные туристы, в активе которых по несколько восхождений. Впрочем, было немало и таких, кто вышел на маршрут впервые и сполна ощутил радость победы. В первую очередь над самим собой и своими страхами.

Дорога домой всегда короче. В горах это правило работает безукоризненно. Через 4 часа после восхождения на вершину экспедиция в полном составе собралась внизу, в ущелье Сайрам-су, где покорителей ждали горячая шурпа и чай, настоянный на горных травах.

Уставшие и счастливые, они охотно делились эмоциями и впечатлениями, строили планы, мечтая снова вернуться в горы, чтобы устроить себе очередное испытание.

– Все виды горного туризма, включая треккинг, пеший поход по горным возвышенностям, очень популярны в молодежной среде всего мира, – говорит Рашид Кузембаев. – В Казахстане есть интерес к скоростному подъему, когда группы молодых людей на скорость поднимаются на вершины. Понятно, что это тренд здорового образа жизни, как триатлон или велоспорт. И у нас есть все необходимое для развития горных видов спорта. Посмотрите, какая красота вокруг!

Несмотря на массу достопримечательностей, интересных иностранным туристам, пока въездной туризм в стране идет с отрицательным сальдо. Туристов больше выезжает, чем въезжает, и Казахстан теряет на этом миллионы тенге. В основе акций, подобных этой, лежит стремление изменить ситуацию и сделать нашу страну туристской Меккой.

Проект НК «Kazakh Tourism» призван исследовать горные районы, дать оценку туристскому потенциалу, рекомендации по улучшению инфраструктуры, разработать новый казах­станский туристский продукт. Сегодня казахстанская сторона Тянь-Шаня менее известна, чем кыргызская часть. Поэтому основная задача – показать казахстанцам и всему миру, что у Казахстана есть уникальный потенциал для развития всех видов активного горного туризма и отдыха.

Важно лишь уделить должное внимание созданию соответствующей инфраструктуры. И за этим дело не станет, обещают чиновники. По информации заместителя акима Туркестанской области Ербола Тасжурекова, сейчас туризм рассматривается как реальная отрасль доходной части бюджета. В ближайшие 3 года предполагается только в создание туристской инфраструктуры вложить полмиллиарда тенге, что позволит создать придорожный сервис международного уровня и обеспечить доступ путешественников к историческим местам, археологическим памятникам и природным красотам страны.

Любовь Доброта