Национальная компания Kazakh Tourism организует массовое восхождение на безымянную вершину, которая будет названа в честь столицы Пиком 20-летия Астаны.

Об этом сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу компании. «Вершина (3446м) находится в Сайрам-Угамском Национальном парке Туркестанской области. Мероприятие состоится 15-16 сентября 2018 года.

На торжественное открытие альпиниады приглашены министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы и акимы города Астаны Асет Исекешев и Туркестанской области Жансеит Туймебаев», сообщили в АО «НК «Kazakh Tourism», передает 24.kz