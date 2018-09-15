15 меморандумов о взаимном сотрудничестве были подписаны на бизнес-форуме женщин Узбекистана и Казахстана.

Таким образом, женщины-предприниматели намерены совместно развивать отрасли легкой промышленности и туризма, ставшие движущей силой в экономике обеих стран. В рамках форума делегация деловых женщин Казахстана во главе с Госсекретарем Гульшарой Абдыкаликовой посетили исторические места Самарканда, передает 24.kz

Там они познакомились с историей и культурой гостеприимного узбекского народа и изучили их богатый опыт в сфере туризма. Жители соседней республики также заинтересованы в посещении Астаны и древнего Туркестана.

Их влекут красоты казахстанской природы. Предприниматели считают, что подобные встречи станут основой для осуществления новых проектов. Балагуль Махатова, участница форума: — Договора заключили, что мы будем сотрудничать и продвигать туризм, историю наших стран.

Туристов много, через нас будут ездить в Узбекистан, а оттуда — к нам. Дилором Кузиева, начальник отдела Комитета женщин Узбекистана: — Основная цель таких договоров — развитие малого и среднего бизнеса среди женщин. Также они дают возможность ведения совместного бизнеса.