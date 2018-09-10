Каждую пятницу в Шымкенте сотрудники Фонда обязательного медицинского страхования проводят прием граждан. Двух часов работы «Общественной приемной» не всегда хватает — горожане приходят получить ответы на все вопросы, которые их волнуют.

Сегодня на приеме пять человек. Многодетная мама не задерживается на консультации, ей сразу поясняют, что за детей до 18 лет взносы в Фонд медицинского страхования платит государство. Горожане также интересуются, когда можно уже будет получать услуги страховой медицины: система медицинского страхования в Казахстане начнет работать с января 2020 года.

Больше всего вопросов задают работодатели. Предприниматели и руководители предприятий заинтересованы в том, чтобы все отчисления в Фонд медицинского страхования проводить правильно.

На вопросы посетителей общественной приемной отвечает Лаура Сапарбекова, главный эксперт информированию населения и рассмотрению обращений отдела филиала в Шымкенте НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Специалист подробно объясняет все нюансы и преимущества страховой медицины в рамках ФСМС.

«Почему я как работодатель должен участвовать в системе ОСМС?» — интересуется пришедший на прием работодатель.

«Страховая медицина даст возможность вашим работникам вне зависимости от их доходов получать весь объем медицинской помощи, включая как плановую стационарную помощь и лекарственное обеспечение, так и высокоспециализированные медицинские услуги, реабилитационную поддержку, консультационно-диагностическую помощь, сестринский уход и паллиативную помощь», — рассказывает Лаура Сапарбекова.

«Фонд готов компенсировать материальные затраты работодателя на лечение работника?» — интересуется бизнесмен.

«Не совсем так, — поясняет специалист, — Это сегодня, если работник тяжело заболел, он нуждается в дорогостоящем лечении и вынужден брать длительный больничный отпуск. Не имея достаточных личных средств для оплаты медицинских услуг, он обращается за материальной помощью к своему работодателю и коллективу предприятия, что несет за собой значительные материальные затраты всех сторон. В условиях социального медстрахования все расходы по лечению, уходу и реабилитации за больным работником берет на себя Фонд. Работнику просто не придется обращаться за помощью».

Тем более, что в приоритете социального страхования — профилактика.

«Взносы работодателей и работников направлены, в первую очередь, на развитие первичного звена системы здравоохранения, предупреждение заболеваний с целью снижения случаев госпитализации, соответственно уменьшения потерь рабочего времени за счет эффективной амбулаторно-поликлинической помощи», — пояснила эксперт.

Сегодня на рынке труда только часть работодателей может предложить своим работникам полный соцпакет, включая медстрахование, используя это как преимущество в привлечении высококвалифицированных кадров. С внедрением ОСМС, данный соцпакет станет доступным и универсальным преимуществом для всех участников рынка труда, что упростит решение кадровых проблем.

Основная выгода от внедрения медстрахования состоит в снижении потерь на производстве, связанных с временной нетрудоспособностью работников.

Ежегодно в Казахстане более 2,6 млн работников оформляют больничные листы. Если исходить из того, что ежедневно в среднем каждый работник выпускает продукцию (или оказывает услуги) на 12,6 тыс. тенге, то ежегодные потери работодателей составляют порядка 370 млрд. тенге.

«Смогут ли мои работники получать дорогостоящую медицинскую помощь?» — подобный вопрос волнует как бизнесменов, так и наемных работников.

«Да, конечно смогут, пояснила Лаура Сапарбекова, — Социальное медстрахование даст возможность вашим сотрудникам получать высокоспециализированную медицинскую помощь, стоимость которой может значительно превысить объем отчислений, произведенных как работодателем, так и самими работниками в совокупности. В этом как раз заложены принципы солидарности медицинского страхования в Казахстане».

Принципы солидарности и справедливости системы ОСМС предусматривают уплату взносов в систему от имеющегося дохода и получать медицинскую помощь в необходимом объеме независимо от размера взносов.

За обязательное социальное медицинское страхование в период с 1 по 31 августа 2018 года перечислено более 8,2 млрд тенге. Общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование с 1 июля 2017 года по 31 августа 2018 года составила почти 97 млрд тенге.

Общественный прием в Шымкенте Фонд проводит совместно с партией «Нур-Отан».

Точка консультирования по вопросам ОСМС работает в Шымкенте каждую пятницу с 15:00 до 17:00 по адресу: ул. Бейбитшилик, 3 (первый этаж).