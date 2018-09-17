Брат казахстанского боксера Геннадия Головкина Максим поблагодарил болельщиков за поддержку и поделился состоянием спортсмена, сообщает Kazpravda.kz.

«Всем, кто болел за Геннадия, кто переживал за него, хочу сказать спасибо за все те слова, которые вы пишите мне и ему. Спасибо всем, кто рядом с нами!!! Геннадий как вошел на арену с высоко поднятой головой, так же с высоко поднятой головой ее и покинул. Никакая команда интриганов, никакие судьи или мексиканские праздники не могут надломить Геннадия и его веру в себя. Для нас Геннадий – чемпион. Он вышел с высоко поднятой головой и не считает себя проигравшим!» – написал Максим Головкин на странице в Instagram.

Напомним, реванш Головкин – Альварес завершился победой мексиканца судейским решением (114-114, 115-113, 115-113).