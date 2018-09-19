Известный домбрист Акын Акыныч опубликовал на своей странице в Instagram новое видео. На этот раз неравнодушный музыкант ликвидировал затор на дороге, проявив яркий пример активной гражданской позиции и оказав неоценимую помощь автолюбителям, передает NUR.KZ.

Талантливый домбрист Акын Акыныч поделился в своем микроблоге новым жизнеутверждающим роликом, вызвав тем самым бурное одобрение публики.

Так, казахстанский музыкант, заметив на одной из городских улиц пробку, созданную автонарушителями, не остался в стороне и поспешил осведомить о «безобразии» неподалеку стоящих сотрудников дорожной полиции.

Спустя некоторое время решительные действия Акыныча возымели успех: регулировщик встал на проблемном перекрестке и транспортный поток стал протекать беспрепятственно.

«Так что не стесняйтесь напоминать нашим уважаемым стражам порядка о том, как они могут помочь жителям нашего прекрасного города. Всем домбра», — подытожил Акыныч.

Менее чем за сутки публикация набрала сотни лайков и множество комментариев с благодарностью в адрес Акына.

«Красавчик», «Молодец, дал волшебного пинка», «Оказывается совсем немного надо, чтобы люди быстрей доехали к деткам, к семейному ужину, к родителям… Спасибо, Акыныч!», «Молодец! К сожалению они об этом сами не могут догадаться», «Акыныч рулит, точнее разрулил пробку, побольше бы таких людей», «Акыныч везде, где беспредел! Акыныч силен, он супермен!», «Андрей — молодец! Наш доблестный борец с любым беспределом и бездействием в городе», «Акыныч, как всегда делаешь добро!»,

«Акыныч, молодец! Нашел работу сотрудникам полиции, облегчил жизнь пешеходам и водителям», «Всем бы такой активной гражданской позиции», «Хороший сюжет. Жизнеутверждающий», «Акыныч, волшебник без страха и упрека!», «Ура. Действительно, чудо», «Все таки вы капитальный красавчик. Побольше таких, как вы. Я думаю, многие хотели бы сделать так же, но в этой каждодневной суете про это забывают, либо просто стесняются. Ваш поступок меня порадовал, от всей души», — написали пользовтели.