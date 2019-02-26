Популярный народный домбрист Акын Акыныч прокатился в люкс-вагоне скоростного «Тальго» и записал видео со своими впечатлениями от путешествия. По традиции, «ответка» в такой же музыкальной форме последовала от проводника поезда, передает NUR.KZ.

Оба ролика появились на странице Акын Акыныча в Instagram. Музыкант написал, что решил поехать на поезде, потому что самолет мог задержаться из-за погодных условий.

Чтобы не терять времени в пути зря, он сделал небольшой обзор люксового вагона.

«Рельсы — это струны железного пути. Аналогию с домброй можно провести. Вот поэтому снова и снова тянет Акыныча в эти вагоны. Хочется моей степной душе кататься поездами КТЖ. На щедрых тоях Акыныч надомбрил, в люксовый вагон билетик прикупил», — поет домбрист.

Молодой человек утверждает, что «высокий небоскреб» его размера на широкой полке здесь поместится смело. А в купе есть свой душ и удобства, что добавляет чувство превосходства.

«Книжки читай, на домбре играй, сюда тоже не завезли Wi-Fi. По-прежнему цены, как в ресторане столицы. Их не боятся гости из-за границы», — иронизирует музыкант.

На эту шутливую композицию последовала реакция со стороны одного из проводников поезда. Сам Акын Акыкыч в своей соцсети отметил, что «ответка» получилась добрая и гостеприимная.

https://www.instagram.com/p/BuTeAKbFCRU/?utm_source=ig_embed

«Акын Акыныч ты наш дорогой, рад тебя видеть снова, родной. Пусть у тебя всегда будет ак жол. Знай, что КТЖ всегда с тобой. Когда снова поедешь ты в Астану, я сам тебе лично «Тальго» покажу. Только мне сразу позвони. Я буду очень ждать, ты не обмани (…). Акын Акыныч, давай, мой родной, очень я жду встречи с тобой. Готовлю тебе хороший сюрприз. В «Тальго» ты только еще раз вернись», — обещает проводник.

Пользователи тоже с юмором отнеслись к состязанию.

«Вам уже пора встретится и сыграть вместе. Ждем», «Акыныч! Так нечестно! Давайте номер публикуйте! Всем Кз будем звонить!», «Как и критика Ваша добрая и интеллигентная, так и ответка на высоком дипломатическом уровне. Мое уважение», — высказываются комментаторы.