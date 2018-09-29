В столице Узбекистана Ташкенте завершилась региональная конференция»Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности», в рамках которой была представлена транспортная стратегия региона.

Одним из озвученных предложений стала разработка совместно со Всемирной туристической организацией концепции развития туристических хабов в Центральной Азии, передает Кapital.kz.

По светлому пути

Стоит отметить, что в начале сентября Нурсултан Назарбаев в ходе третьего заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между РК и Турцией заявил о том, что Казахстан обновляет транспортную инфраструктуру в рамках программы «Нұрлы жол». В результате ее реализации республика планирует стать ведущим логистическим и туристическим хабом в Центральной Азии. В этой связи необходимо эффективно использовать транзитный потенциал страны, отметил он.

По оценкам экспертов, такими туристическими хабами могут стать как минимум три крупных мегаполиса Казахстана — Алматы, Астана и Шымкент. Первые два за счет своей истории, статуса, а третий — за счет бурного развития юга страны и растущего интереса к святыням Туркестана.

Все точки сбора

По данным туристского информационного центра «Visit Almaty», 75% всех туристов имеют совсем не туристические цели визита в Алматы. Наиболее притягательные для иностранцев места — Чарынский каньон, Каинды-Кольсай, плато Ассы, Алтын-Эмель.

Ранее руководитель управления туризма и внешних связей Алматы Ерлан Жайлаубай сообщил, что в рамках развития потенциала города, его туристических и логистических возможностей будет открыт туристский хаб на базе Дворца спорта имени Балуана Шолака, к нему подвяжут все точки сбора для экскурсионных автобусов, в том числе на Шымбулак и Медеу.

Перспективы Астаны также оцениваются довольно высоко, в свете не только столичного статуса города, но также за счет наследия выставки EXPO и современных футуристических зданий, выполненных архитектором Норманом Фостером. Правда, по оценке специалистов, в минус играют климатические условия и дороговизна сервиса, а также скудность туристического продукта.

В этом смысле якорным городом для создания туристического хаба мог бы стать Шымкент, где подходящие климатические условия для туристов, идет бурный рост экономики и вообще юг имеет огромные перспективы как будущий центр исторического туризма.

Шымкент станет лидером?

Политолог, директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев отметил, что Шымкент — это уникальный город для Казахстана, с точки зрения большой концентрации человеческого капитала. Юг страны всегда был регионом, где живет трудоспособное население и большой процент молодежи.

«Сейчас заметна стабилизация отношений между Казахстаном и Узбекистаном. Подписаны соглашения о создании свободных экономических зон двух стран, есть основания полагать, что Шымкент может стать экономическим, транспортным и туристическим хабом всей Центральной Азии», — считает Досым Сатпаев.

Логически выстроенная структура

По его словам, именно понимая эти перспективы, была переименована Южно-Казахстанская область в Туркестанскую, что сразу дает ориентиры, в том числе и для туристов, что это исторически значимое место.

«Иностранцы знают Туркестан, для них это понятие — магнит, с этой точки зрения в плане развития на юге туризма переименование имело вполне логически выстроенную структуру», — сказал политолог.

Мост в Европу

Эксперт Института экономических исследований стран Центральной Азии Алишер Хамидов отметил, что не только в Казахстане, но и в целом в регионе назрела острая необходимость в объединении общих усилий для развития туризма и создания транспортной инфраструктуры. Он подчеркнул, что первые шаги в этом направлении делаются. Например, идея мультивиз для иностранцев, приезжающих в Казахстан, а потом получающих возможность спокойно путешествовать по другим странам региона.

«Идея туристических и логистических хабов в Центральной Азии не нова. Она так или иначе звучит последние 10 лет, однако подвижек не было в силу разных причин, в том числе из-за позиции закрытости Узбекистана при прежней власти. Сейчас идеальное время для этого. Во-первых, идет либерализация в вопросе пограничного контроля и открываются ранее закрытые двери для туристов. Во-вторых, в рамках проекта „Один пояс — один путь“ транзитный потенциал, в первую очередь, Казахстана, а затем и других стран ЦА, заметно вырос. Китай делает существенные вложения в логистику региона и это также стимул для роста туристического потенциала ЦА. В-третьих, необходимо учитывать как раз турпоток из самого Китая, соседи открывают для себя регион, и число туристов из Поднебесной будет только расти», — сказал Алишер Хамидов.

Например, только в прошлом году 7% от всех туристов, посетивших Алматы, были из Китая.

Эксперт подчеркнул, что Пекин внимательно наблюдает за участием Астаны в реализации проекта пути, так как в Поднебесной понимают, что Казахстан может стать для КНР связующим звеном между Азией и Европой.

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