Известный узбекский экономист Юлий Юсупов опубликовал у себя на странице в Facebook пост, посвященный проблеме прохождения узбекско-казахской границы, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

«Сегодня возвратился в Ташкент через наземный пограничный пункт возле Черняевки. Позорище жуткое. Учитывая большое число людей, проходящих границу, времени ушло не так уж и много – менее часа. Видал я очереди на пограничных пунктах и побольше. Даже в нью-йоркском аэропорту простоял как-то в два раза дольше. А уж Черняевку приходилось проходить и за 5 часов. И вроде окошек для паспортного контроля было много и работали они относительно быстро (раз в три-пять медленней, конечно, чем казахские, но это для нас норма). Но умению наших чиновников: а) создавать очереди и давку, б) унижать людей я всегда искренне удивлялся. Очереди и унижения они умудряются обеспечивать даже на пустом месте», – написал он.

Однако, по его словам, в увиденном было что-то особенно поразительное.

«Люди должны были проходить по каким-то огороженным узким коридорам, напоминающим проходы между загонами для скота. Что очень даже провоцировало скотское поведение. Жуткую давку сопровождали преимущественно женские (а женщины с детьми составляли процентов 70% очереди) крики «Вай дот!», «Да не толкайся, ты!», «Ребенка раздавите!», – отметил Юсупов.

Он также добавил, что самый изуверский «аттракцион» ожидал после пограничного контроля – перед таможней.

«Два узко огороженных прохода, один – короткий, другой – длинный, по которым могли пройти сразу по 3 – 4 человека, объединялись в один, постепенно ссужающийся до ширины 1,5 человека. Как в этой мясорубке кого-то еще не раздавили до смерти – просто удивляюсь. А идиотов, которые ее придумали и используют, надо гнать с работы за профнепригодность. Я реально опасаюсь, что все это закончится жертвами. Более того, от водителя, который вез меня от границы в Ташкент слышал, что жертва уже была – на днях, причем от его истории кровь стынет в жилах. Но не могу ручаться за ее достоверность, поэтому не пересказываю», – заметил эксперт.

По его мнению, единственное, что «радует»: в этом чиновничьем беспределе достигнуто полное равенство. Унижению, пишет Юсупов, подвергаются все без исключения – независимо от гражданства, национальной, гендерной и возрастной принадлежности.