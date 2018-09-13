Уважаемый сотрудник или работник!
Если Вам со стороны работодателя:
- Вовремя не выдают заработную плату;
- Не предоставляется отпуск согласно утвержденному графику;
- К Вам применялось необоснованное дисциплинарное взыскание;
- Вас незаконно привлекают на работу в праздничные и выходные дни или не выплачивают за сверхурочную работу;
- В случае отсутствия или неоформления надлежащим образом трудового договора;
- Имелись факты сокрытия несчастного случая, или Вы считаете, что нарушены Ваши трудовые права, то обращайтесь в Управление по инспекции труда Туркестанской области.
Контактный телефон: 8(72533)7-10-39,7-10-38.
Адрес: г. Туркестан, улица трасса Кентау, № 2, 3 этаж.
(Здание бывшего медицинского центра «Амина»).