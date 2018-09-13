Трудовой кодекс РК
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Уважаемый сотрудник или работник!

Если Вам со стороны работодателя:

  • Вовремя не выдают заработную плату;
  • Не предоставляется отпуск согласно утвержденному графику;
  • К Вам применялось необоснованное дисциплинарное взыскание;
  •  Вас незаконно привлекают на работу в праздничные и выходные дни или не выплачивают за сверхурочную работу;
  • В случае отсутствия или неоформления надлежащим образом трудового договора;
  • Имелись факты сокрытия несчастного случая, или Вы считаете, что нарушены Ваши трудовые права, то обращайтесь в Управление по инспекции труда Туркестанской области.

Контактный телефон: 8(72533)7-10-39,7-10-38.
Адрес: г. Туркестан, улица трасса Кентау, № 2, 3 этаж.
(Здание бывшего медицинского центра «Амина»).

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