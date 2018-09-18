Пользователь Facebook Ербол Жумагул сфотографировал их и написал на своей страничке, что во время антитеррористических учений в Шымкенте эти трое полицейских крепко спали, удобно расположившись на мягких кушетках в фойе русского драматического театра.

В социальных сетях эти фото стали хитом. Комментаторы изощряются в остроумии:

— Тина Балгожина: А если завтра война, а они уставшие?

— Miledi Miledi: Бедные за 75.000 тенге работают. поменяли семьи на бессмысленную и не благодарную работу.

— Arman Nurmukhanbetov: Мафия спит… Город просыпается… Всё идёт, как положено

— Олег Ким: Надо хорошенько днем отдохнуть,, чтобы ночью спокойно поспать.

— Нұржан Сапарғали: Надо было разбудить. Нечего во время несения службы спать.

— Arman Nurmukhanbetov: Ербол Жумагул, а чо за постановка там была?.. Может, до того скучная, что усыпила всех зрителей, даже в холле???

В департаменте внутренних дел Шымкента сообщили, что проводят служебную проверку и выясняют, кто из местных полицейских устроил сиесту в разгар рабочего дня.

Результаты проверки в ведомстве пообещали обнародовать. И, кажется, что охоту спать днем у этих блюстителей порядка отобьют навсегда.