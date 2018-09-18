Стали известны результаты проверок заведений питания после гибели трехлетней девочки в Шымкенте, сообщает Sputnik.

Специалисты высеяли микроб в остатках пиццы, которую мама погибшей заказала через интернет. Смывы с ручки домашнего крана и ножа на бактерии группы кишечной палочки рода протей дали положительный результат.

«Пострадавшие вечером заказали еду через интернет (суши и пиццу – Sputnik). Мы данное заведение, которое осуществило доставку, проверили. Из отобранных пищевых продуктов в суши «Филадельфия» высеяна бактерия кишечной группы. Из смывов — четыре положительные», — рассказали Sputnik в департаменте охраны общественного здоровья Туркестанской области.

Кроме того, микроб рода протей высеян из промывных вод матери и ребенка.

Эксперты также проверили местное кафе, в котором обедала трехлетняя девочка. На бактериологическое исследование отобрали пробы начинки пиде, молочно-бананового коктейля и мяса – все они оказались «чистыми».

Однако у пяти работников пищеблока – двух поваров, помощника повара, посудомойщицы и кондитера – обнаружили золотистый стафилококк.

В департаменте отметили, что от работы отстранены 15 работников кафе и три сотрудника заведения, которые осуществляют доставку суши и пиццы. У них не оказалось медицинских книжек.

Также были составлены административные протоколы в виде штрафов.

Информацию о результатах проверки передали органам внутренних дел.

В настоящее время независимые эксперты проверяют инфекционную больницу Шымкента на качество оказанных услуг.

Ранее жительница Шымкента написала в Сети о гибели своей дочери после похода в кафе. Утром 9 сентября у матери с ребенком началась непрерывная рвота. Женщину положили во взрослое отделение инфекционной больницы, а девочку врачам спасти не удалось. Накануне в обед мама с дочерью ели в местном кафе, а на ужин заказали пиццу и суши через интернет.