Глава промоутерской компании Matchroom Эдди Хирн в интервью Behind The Gloves рассказал о планах провести переговоры с казахстанцем Геннадием Головкиным (38-1-1, 34 КО) о возможном контракте со стриминговым сервисом DAZN.

С 2012 года Головкин выступал под эгидой телеканала HBO. Последним по контракту стал второй поединок с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50-1-2, 34 КО), в котором GGG уступил решением большинства судей, потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO, передают vesti.kz.

По словам Хирна, он собирается сделать предложение Головкину и его промоутеру Тому Леффлеру. Казахстанец находится в статусе свободного агента и вызывает интерес у конкурентов HBO.

«Я думаю, что сотрудничество с DAZN на этом этапе карьере было бы абсолютно великолепно для Геннадия Головкина. Я ожидаю, что проведу переговоры с Томом Леффлером. Но думаю, они переговорят со всеми», — сказал Хирн.

Напомним, в этом году Хирн заключил восьмилетний контракт на миллиард долларов со стриминговым сервисом DAZN, по которому он обязан проводить 32 вечера бокса в год. У промоутера также появился первый казахстанский боксер — им стал олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (3-0, 1 КО), который дебютировал в профи с Matchroom.