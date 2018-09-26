Итоги республиканского фестиваля «Поддержи снежного барса!» подведут в Шымкенте.

С 23 сентября по 23 октября 2018 года в Казахстане проходит республиканский фестиваль «Поддержи снежного барса!».

Цель фестиваля – информировать общественность о необходимости сохранения популяции снежного барса.

Снежный барс, или как его еще называют, ирбис – особенное животное для каждого казахстанца. Это символ Республики Казахстан, он изображен на гербе г. Алматы. В Казахстане ирбис населяет горные массивы Тянь-Шань, Жетысуский (Джунгарский) Алатау, Тарбагатай, Саур, Алтай.

Республиканский фестиваль «Поддержи снежного барса!» проводится в рамках Международного дня снежного барса, который ежегодно отмечается во всем мире 23 октября.

Организаторы Фестиваля — Программа развития ООН в Казахстане, Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства Республики Казахстан — приглашают принять участие в мероприятиях, посвященных данной тематике.

Так, 23 сентября стартовал конкурс детского рисунка «Сохраним снежного барса вместе!».

22 октября состоится промо-мероприятие «Поддержи снежного барса!» при поддержке Хоккейного клуба «Барыс» в г. Астана на стадионе «Барыс Арена».

27 октября в г.Шымкент будут подведены итоги фестиваля, пройдет церемония награждения победителей детского конкурса, а также организована выставка художественных работ, участников конкурса рисунка.

Напомним, что всего в мире, по данным экспертов, насчитывается от 3 до 7 тысяч снежных барсов. В Казахстане в 1980-е годы численность снежного барса оценивалась в 180-200, в настоящее время – в 110-130 особей.

По словам Менеджера Проекта ПРООН Талгата Кертешева «на сегодняшний день меры, принимаемые по сохранению этого вида, недостаточны. Большая часть населения Казахстана, к сожалению, не знает о существовании снежного барса и о причинах его исчезновения. А состояние популяции снежного барса отражает общее «здоровье» экосистемы. Проведение такого фестиваля — один из шагов для актуализации данной проблемы».

Для участия в конкурсе юным художникам в возрасте 7-10, 11-14, 15-18 лет необходимо направить в Оргкомитет художественные работы на тему «Сохраним снежного барса вместе», на конкурс принимаются рисунки (живопись, графика), на которых изображены: непосредственно сам снежный барс и экосистема (среда обитания) снежного барса.

Подробней о конкурсе на официальной странице ПРООН в Казахстане www.undp.kz и на официальной странице в Facebook.

Справка:

Снежный барс – красивый величественный зверь, самый крупный в нашей стране представитель семейства кошачьих. Как редкий вид, снежный барс внесен в Красный список IUCN – Международный союз охраны природы, в Приложения конвенций CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения), в Красную книгу Казахстана.

В 2013 году на Всемирном форуме по сохранению ирбиса в г.Бишкек представители 12 стран — Афганистана, Бутана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Монголии, Непала, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, на территории которых обитает это редкое животное, решили учредить День снежного барса во всем мире 23 октября.