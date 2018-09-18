Южная столица Казахстана отметила свое 1002 — летие. Праздник отметили с размахом, всем городом. По традиции представили яркую концертную программу и провели фестиваль яблок.

Знаменитый алматинский апорт покорил сердцане только шымкентцев, но и многих туристов. День рождения отмечали в парке Президента, гостей принимал сам аким Алматы. Бауыржан Байбек поздравил алматинцев с днем рождения города.

«Алматы умеет принимать гостей, мы рады тут каждому. Я от всей души поздравляю Вас с этим праздником. Сейчас нас два миллиона, надеемся, что скоро станет еще больше. Самое важное то, что мы с вами едины. В наш день рождения мы организовали крупный фестиваль яблок, надеемся всем наш праздник понравится», — поделился Бауыржан Байбек, аким г. Алматы.

После официальной части гости могли посетить ярмарку. В парке можно приобрести необычные украшения и декоративные изделия ручной работы. Не обошлось и без удивлений. Мастерицы южной столицы сшили самую длинную «корпе», длинна которой составила 10 километров.

По традиции встречали гостей традиционное «шашу». Конфетки и шоколадки бросали на гостей. Аким Алматы тоже собрал сладости. Если верить приметам, их нужно съесть самому, ну, или отдать дорогому тебе человеку. Съел ли аким конфетку сам, мы не знаем.

Селфи с акимом Алматы стало еще одним важным событием для горожан.

Алматинцы уверяют, что 1002 года — это не предел. Молодой город-яблок ждут большие перемены. Город стремительно развивается и процветает. Как стало известно, в Алматы идет большой инвесторов, которые готовы вкладывать в развитие южной столицы. Возросло и количество туристов, которые приезжают, чтобы познакомиться с достопримечательностями южной столицы.

«Хочу пожелать нашему городу всех благ, пусть во всем Казахстане будет мир и благополучие. Пусть такие праздники будут всегда. Приятно видеть то, как развивается наш мегаполис, и мы не хуже других», — говорит житель Алматы Руслан.

Мы, как истинные шымкентцы, тоже не остались в стороне, поздравили прекрасный город с днем рождения и пожелали ему процветания.