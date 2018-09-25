Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов сообщил о мерах, предпринимаемых по защите законопослушных владельцев мобильных телефонов от краж, передает корреспондент NUR.KZ.

Свою речь он начал с цитирования акима Алматы Бауыржана Байбека, сообщившего на состоявшемся сегодня заседании правительства о закрытии рынка, где продавались мобильные телефоны.

«Должны приниматься меры в отношении владельцев этих рынков, владельцев этих торговых центров и, конечно, самих владельцев бутиков. Есть вопросы обнаружения продажи похищенных вещей в этих бутиках», — добавил Касымов на брифинге в правительстве.

В стране будут предприняты дополнительные меры для идентификации владельцев мобильных телефонов.

«Подключить похищенный телефон в Казахстане будет практически невозможно, пока не предоставят ИИН и все свои паспортные данные», — сказал министр.

При этом он добавил, что похищенные в Казахстане телефоны теперь наверняка будут реализовываться за границей.

«Мы эту работу знаем, сейчас предупредительные меры принимаем», — заверил глава МВД.

Он рассказал о запуске программы, которая позволит увидеть, где, в какой стране похищенный в РК телефон включен и работает. Касымов указал, что сейчас большинство украденных телефонов остаются в Казахстане.

«Сейчас, по сути дела, 85-87% похищенных телефонов включается в Казахстане. Небольшая часть, есть анализ, в КНР, России, Узбекистане, Кыргызстане», — констатировал министр.

Калмуханбет Касымов сказал, что по фактам отправляются запросы в эти страны. Но ситуация сейчас не в пользу законных владельцев телефонов и полиции.

«Но пока от того, что у нас нет должного порядка в регистрации, 85% похищенного используется у нас в Казахстане», — подчеркнул он.

Генерал-полковник добавил, что программа, отслеживающая местонахождение мобильных телефонов уже в действии.

«Мы ее сейчас апробируем во взаимодействии с другими государствами», — резюмировал министр внутренних дел Казахстана.