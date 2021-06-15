В Тюлькубасском районе сотрудники полиции задержали домушника, подозреваемого в краже мобильных устройств, похищенных ночью в одном из частных домов.

Владелица имущества обратилась с заявлением в полицию и сообщила, что к ней в дом проникли неизвестные и похитили сразу три сотовых телефона. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила около 150 тысяч тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР Тюлькубасского РОП по статье 188 УК РК “Кража”. В ходе расследования районные оперативники осуществили комплекс розыскных мероприятий с целью задержания подозреваемых. В результате принятых мер стражи порядка в течение трех часов установили подозреваемого, причастного к краже.

Жителя Тюлькубасского района задержали по “горячим следам” и доставили в отдел полиции. Следствием установлено, что ночью домушник заметил в доме потерпевшей оставленную открытой дверь. Затем он проник в дом и забрал со стола сотовые телефоны. Кроме того, выяснилось, что молодой человек оказался причастен к другому аналогичному преступлению.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Изъятые в качестве вещественных доказательств сотовые телефоны возвращены законной владелице. Подозреваемый находится под подпиской.