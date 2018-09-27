Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев рассказал об итогах программы продажи золота для населения, передает МИА «Казинформ».

«В мае 2017 года Национальный банк запустил программу по продаже и выкупу мерных слитков золота для населения. В рамках программы реализуются мерные слитки весом 10, 20, 50 и 100 г. На сегодняшний день банками продано 175 кг золота. Чуть больше чем за год мы продали все золотые слитки, потому как, когда мы начинали эту программу, объявляли, что 180 кг золота таргетируем», — сообщил на пресс-конференции Данияр Акишев. Он отметил, что сейчас рассматривается возможность увеличения объемов продажи золота.

Помимо этого, после регистрации в Минюсте этим золотом могут торговать и обменные пункты. Также, по словам главы Нацбанка, появится возможность купить в Национальном банке стандартные слитки весом 12-13 кг, которые хранятся в хранилище регулятора. «Каждый может купить, но понятно, что стоимость такого слитка очень большая. Мы не рассчитываем на популярность такой операции, массовость такой информации», — подчеркнул глава Нацбанка.