Мошенники обкатывают в Казахстане новую аферу – продажу «гнезд летучих мышей», которые якобы идут на изготовление чудодейственного лекарства. Обманщики распространяют в Сети видеоролики, где рассказывают, что гнезда стоят баснословных денег. А потом сами же пытаются сплавить клюнувшим на приманку простакам «уникальный» товар, пишет газета «Экспресс-К».

На сайте olx.kz автор этих строк нашел два весьма показательных объявления. В одном из них пишется о готовности купить гнездо летучей мыши за 50 тысяч долларов. Другой человек продает гнезда «всего» по 300 тысяч тенге за штуку. Казалось бы, вот она – сделка мечты! Но человек, купивший гнездо за 300 тысяч, продать его уже не сможет, ни за 50 тысяч долларов, ни даже за 100 тенге. «Скупщик», обещавший за товар кругленькую сумму, просто разведет руками и скажет, что, мол, клиенты с Ближнего Востока передумали, обращайтесь попозже.

Эта схема уже была опробована в Таджикистане и Узбекистане. И везде она вызвала ажиотаж. Доверчивые люди, впрочем, не пытались купить гнезда у мошенников, а отправлялись в горы на поиски уникального товара. Вскоре они выяснили, что никаких гнезд летучие мыши… не вьют. Они просто висят под потолком пещеры, цепляясь когтями за скальные выступы. Мошенники же, по всей видимости, торгуют гнездами ремизы – маленькой симпатичной птички.

Пресс-секретарь Комитета лесного и охотничьего хозяйства Минсельхоза Сакен Дидахмет порекомендовал казахстанцам остерегаться мошенников и со всей ответственностью заявил, что летучие мыши гнезд не строят. По его словам, в Казахстане обитает 27 видов этих животных. Пять из них занесены в Красную книгу Казахстана и охраняются государством.