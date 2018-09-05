31 августа на пересечении проспекта Абая и улицы Кунаева, рядом со станцией метро «Абай» установлены первые арт-объекты в рамках фестиваля PARK FEST, передает inAlmaty.kz со ссылкой на акимат города Алматы.

«Красные человечки» — это название арт-объектов, созданные художником и дизайнером из Санкт-Петербурга Андреем Люблинским. Задача арт-объектов — сделать город ярче и поддержать активное велосипедное и самокатное движение горожан.

В творчестве Андрея три главные темы – антропоморфные и зооморфные персонажи и машинки.

«Изначально я хотел создать некую инсталляцию на петербургских крышах, машинки сразу отпали, а из животных и человечков я выбрал последних. Внешний облик персонажа определил выбранный мной самый доступный на тот момент материал – деревянный брусок, цвет нужен был поярче, чтобы объект выделялся в сером городском ландшафте», — рассказал Андрей о создании красных человечков.