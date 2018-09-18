Жительница Кызылорды скончалась после лечения в частной клинике, где ей «очищали почки от шлаков», передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Первый канал «Евразия».

По данным телеканала, очищение «живой водой» предлагали врачи частной клиники в Кызылорде, куда обратились сестры Ибрагимовы. Они хотели вывести так называемые «шлаки из почек». При этом прямых показаний или рекомендаций врачей у них не было.

«Неделю будете голодать, сказали врачи частной клиники. У них есть растворы йодированной воды, которая составлена по методике Хачатуряна. По их лечению в день надо было пить по пол-литра воды. Есть нельзя. Мы поверили и начали лечение», — рассказала сестра умершей Дамира Ибрагимова.

Через несколько дней состояние одной из сестер стало резко ухудшаться. Постоянные боли и рвота у Жаннат Ибрагимовой насторожили родню. Вызванный на дом врач частной клиники успокоила родных, заявив, что это нормальное состояние при таком лечении. На следующий день больной стало хуже, за жизнь Жаннат Ибрагимовой начали бороться уже хирурги областного медицинского центра Кызылорды.

«Во время операции выяснилось, что у больной тромбоз тонкой кишки. В полость живота был доставлен дренаж. Мы наблюдали за ней в реанимации. Состояние не улучшалось, мы пытались сделать все возможное, но ее слишком поздно к нам доставили», — сказал заведующий отделением хирургии областного медцентра Бекет Мантаев.

Врачи частной клиники, где проходила лечение Жаннат Ибрагимова, утверждают, что пациентка сама виновата в случившемся. По их словам, возможно, имело место нарушение режима питания.

«До 14 дней было полностью удовлетворительное состояние. Они были на свободном посещении. Они могли уходить, приходить. То есть, возможно, было нарушение режима питания. Мы ее направили на обследование к хирургу. УЗИ заключение дали, диагноз: динамическая кишечная непроходимость», — прокомментировала директор частной клиники Раушан Базарбай.

У погибшей остались муж и пятеро детей, двое из них еще совсем маленькие, отметила журналист телеканала. Независимая экспертиза показала, что у умершей был шанс на спасение. Теперь этим делом займутся органы прокуратуры.