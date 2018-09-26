Артему Кареву подарили благодарственное письмо и телевизор.

Артем Карев стал настоящим астанинским героем. Мужчина в последний момент сумел поймать оставшегося без присмотра ребенка, который выпал из окна многоэтажки. В награду Артем получил благодарственное письмо и телевизор от сотрудников акимата Сарыаркинского района Астаны, передает Zakon.kz.

О своем поступке Артем говорит просто — помог случай. В этот день у него был выходной день и просто среагировал на доносящиеся снаружи крики. Мужчина выставил руки вперед и в последний момент смог поймать ребенка.

«Честно говоря, я не ожидал такой славы. Чувствую себя непривычно теперь. Я обычный, скромный человек, абсолютно немедийная личность. А тут соцсети, СМИ, внимание со стороны властей», — признался астанчанин.

О том, что ему сказали сами родители, Артем не смог рассказать, говорит, что с ним они пока не связывались.

«Я слышал, что мать ребенка находится в больнице. Они в шоке, может, поэтому они пока никак не связывались», — добавил он.

25 сентября все соцсети обсуждали поступок Артема Карева. Буквально в последнюю секунду мальчика, сорвавшегося с карниза, поймал сосед, живущий этажом ниже. Ребёнок, оставшийся буквально на пятнадцать минут один дома, чуть не выпал из окна. Спасать мальчика пытались все, включая сотрудников КСК.