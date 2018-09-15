О новых правилах прикрепления к поликлиникам в Казахстане и технической стороне этого вопроса рассказали представители Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) на пресс-конференции в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

О механизме прикрепления к поликлиникам рассказала управляющий директор по работе с пользователями медицинской помощи и по связям с государственными органами НАО «Фонд социального медицинского страхования» Забира Оразалиева.

«Хочу отметить, что компания прикрепления проводится только среди медицинских организаций, зарегистрированных в базе данных субъектов здравоохранения, претендующих на оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП и в системе ОСМС», – сказала Оразалиева.

На сегодня казахстанцам предлагается три способа прикрепления:

1) Непосредственно в самой поликлинике;

2) Через портал электронного правительства;

3) В Центрах обслуживания населения (ЦОН);

Она пояснила, что при обращении в поликлинику необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

«В случае если вы хотите прикрепить кого-то из членов семьи, важно иметь при себе письменное согласие членов семьи, а также копию его удостоверения личности. Если это ребенок, то это должно быть свидетельство о рождении вашего ребенка и документ, подтверждающий, что вы на самом деле представляете интересы этого ребенка или являетесь законным представителем. В случае если вы представляете интересы, например, вашего племянника, то у вас должна быть доверенность», – сказала представитель ФСМС.

При прикреплении через портал еGov необходимо авторизоваться на портале, войти в раздел «Здравоохранение» и выбрать услугу прикрепления к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

«Система предложит вам заполнить электронную форму заявления, с последующим результатом оказания услуги вы сможете ознакомиться в личном кабинете. Также на портале еGov в личном кабинете вы можете увидеть, к какой поликлинике прикреплены сейчас. В случае если вам хочется поменять вашу поликлинику, вы можете попросту прикрепиться. А если же ваша поликлиника вас устраивает, то можете не осуществлять переприкрепление», – пояснила Оразалиева.

Что касается ЦОНов, отметила она, нет необходимости сидеть в ожидании, когда до вас дойдет очередь у оператора центра. Достаточно подойти в Connection point, и там вам сотрудники ЦОНа помогут зайти и прикрепиться через портал.

В свою очередь управляющий директор по стратегии и методологии НАО «ФСМС» Серик Танирбергенов рассказал о новых правилах прикрепления.

«Новая кампания, которая идет на следующий год и содержит ряд новшеств. Я бы хотел рассказать о трех ключевых изменениях. Это основные принципы кампании прикрепления граждан к ПМСП (первичная медико-санитарная помощь – прим. автора)», – сказал управляющий директор по стратегии и методологии фонда.

К первому принципу Танирбергенов отнес принцип семейного обслуживания и доступности медицинской помощи.

«Что мы подразумеваем под принципом семейного обслуживания? Семейный врач, поскольку политика направлена на стимулирование внедрения института общей врачебной практики или семейной медицины, который будет работать в организации ПМСП, поликлинике, в первую очередь, будет знать всю семью пациента, гражданина и, естественно, сможет, зная историю заболевания, историю развития семьи, оказывать медпомощь надлежащим способом с учетом всех семейных нюансов. Кроме того, необходимо помнить, когда вы выбираете поликлинику или организацию ПМСП, вы, в первую очередь, выбираете не здание, а конкретного врача – будь это участковый терапевт для взрослого или педиатр для детей», – рассказал он.

Второй – принцип доступности медпомощи.

«Несмотря на то, что предоставляется право выбора, необходимо учитывать, что при выборе медорганизации следует ориентироваться на принцип шаговой доступности, чтобы организация находилась в 20-30 минутах от вашего дома. Почему это важно? При обслуживании на дому, когда возникает необходимость вызвать медработника, естественно, он должен как можно быстрее добраться до пациента. Это тоже имеет большое значение. Для реализации этих принципов предполагается, что населенный пункт будет делиться на определенные условные участки, в пределах которых будутзакрепляться те или иные медорганизации, которые можно будет выбирать для прикрепления», – продолжил он.

Еще одно важное изменение, которое предполагается внедрить в следующем году, в рамках текущей программы прикрепления – это предельная нагрузка на медработников, участковых врачей.

«Существует определенная проблема, связанная с очередями. И для того, чтобы исключить их, снизить нагрузку на врача, в этом году предполагается внедрить предельную нагрузку на одного врача общей практики – 1700 граждан на одного доктора. Ранее этот норматив составлял 2000 человек. Мы ожидаем, что подобные изменения создадут стимул, чтобы медбизнес активизировался, пришло больше поставщиков, было больше количества участков для обслуживания граждан. В настоящее время поставщиками фонда являются 1365 медорганизаций, 623 – частные. По сравнению с прошлым годом количество частных поставщиков увеличилось на 158 организаций. В результате подобных мер стимулирования медбизнеса мы ожидаем, что на следующий год количество частных медорганизаций, которые заключат договора с фондом, увеличится на 10 процентов», – добавил Танирбергенов.

Дополнительное изменение – это предоставление гражданам, у которых есть полисы добровольного медстрахования, возможности прикрепиться не просто к поликлинике, которая обслуживает ДМС, а к целой сети поликлиник.

«Это очень важно для граждан, у которых разъездной характер работы», – заключил он.

Отметим, что список поликлиник, в которых можно произвести прикрепление, можно посмотреть на сайте Фонда социального медицинского страхования Fms.kz. Для этого необходимо зайти в раздел «Выбрать клинику».