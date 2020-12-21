В городской поликлинике №4 в Шымкенте, помимо оказания медицинских услуг гражданам, решается вопрос личностного развития детей.

Об этом сообщило управление здравоохранения.

В библиотечном уголке, открытом в детском отделении медицинского учреждения, созданы все условия для детей.

Есть игрушки и красочные книжки. Таким образом, дети, которые посещают поликлинику, до окончания приема врача, могут провести время с пользой. То есть могут читать книжки или играть в настольные игры. За ними следят специалисты отдела.

Стоит отметить, что такая практика широко распространена в зарубежных клиниках. В будущем такие залы ожидания планируется открыть во всех отделениях поликлиник.