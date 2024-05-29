На 7,5 лет за хищение более 29 млн тенге осудили главбуха поликлиники в Шымкенте

На 7,5 лет осудили главбуха поликлиники Управления физической культуры и спорта. Его обвинили в хищении более 29 млн тенге, передает OTYRAR.

По данным Верховного суда, главный бухгалтер, пользуясь служебным положением, владел вверенным чужим имуществом в особо крупном размере. В течение 1 года он перечислял на счета сотрудников средства, превышающие их заработную плату. Позже их попросили вернуть излишне накопленные средства на банковскую карту друга. В суде подсудимый частично признал свою вину.

Приговором суда главный бухгалтер признан виновным по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса. Ему назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.