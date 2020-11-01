Медицинское учреждение, оснащенное современным оборудованием, начало работу при спонсорской поддержке частного предпринимателя.

В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель акима города Кентау Бекайдар Алимбетов, который поздравил жителей села, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

В поликлинике работают высококвалифицированные врачи и средний медицинский персонал. В их числе врач-эндокринолог, невропатолог, врач общей практики, врач УЗИ, стоматолог, акушер-гинеколог, фельдшер и медицинская сестра.

Квалифицированные врачи привлечены из города Туркестан. Из общего числа принятых на работу специалистов 70 процентов — местные граждане. Также в поликлинике установлены УЗИ и рентгеновские аппараты последнего образца. На создание современной поликлиники выделено 50 млн тенге.

Раньше местные жители вынуждены были ездить за медицинским лечением в города Туркестан и Кентау. Теперь люди очень довольны, что смогут принимать необходимое лечение в родном селе.

Стоит отметить, что в ближайшее время меценат планирует построить клинику, которая сможет одновременно принимать до 300 человек.