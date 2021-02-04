В поселке Састобе Тюлькубасского района в этом году начнется строительство новой поликлиники.

На возведение нового медучреждения из областного бюджета предусмотрено 404 млн тенге. Также капитально будут отремонтированы здания родильного, неврологического и гинекологического отделений центральной больницы, планируется строительство новой столовой.

Здания, где в прошлом году провели капитальный ремонт, способны принять одновременно 270 пациентов. То есть здесь имеется 270 коек. Помимо внутренней и внешней отделки объектов, также заменены двери, окна, полностью обновлена система отопления. Кроме того, будут созданы все условия для комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями.

Главной проблемой центральной больницы стало устаревшее водоснабжение. Этот вопрос также нашел свое решение, все старые трубы на территории больницы обновлены, питьевая вода подключена к новой системе.