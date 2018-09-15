Руководство отеля «Rixos» в Шымкенте намерено выступить с официальным заявлением в связи с появившейся в СМИ информацией об отравлени игроков испанской «Барселоны», сообщает Prosports.kz.

Напомним, что после поездки каталонской команды в Шымкент у нескольких игроков «Барселоны» врачи зафиксировали приступ острого гастроэнтерита.

Руководство отеля, где остановилась «Барселона» во время матча с местной командой «БИИК Казыгурт», заявило, что на днях опубликует официальное заявление по этому поводу. В администрации отметили, что гостям был отведен отдельный зал для питания, а кухня находилась под строжайшим контролем. По словам представителей «Rixos», футболистки «Барселоны» при выезде оставили лестные отзывы о заведении и сервисе.

К слову, в отель уже приезжал главный тренер казахстанского клуба Калоян Петков и пообщался с представителями отеля. Сотрудники СЭС в свою очередь взяли все нужные анализы. В данный момент руководство «Rixos» ждет результатов.

В «БИИК Казыгурт» не исключают, что каталонский клуб таким образом нарочно пытается сорвать ответный матч, запланированный на 26 сентября в Испании.