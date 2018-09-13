Целый комплекс мер по совершенствованию системы продажи, бронирования и переоформления железнодорожных билетов готовит Министерство по инвестициям и развитию РК, передает Today.kz.

Об этом после презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам транспорта» в Мажилисе Парламента РК рассказал журналистам председатель Комитета транспорта МИР РК Асет Асавбаев. В частности, женщины смогут выбрать для себя при выборе билетов места в купе с другими представительницами слабого пола, но, как отметил спикер, это не означает, что будут введены отдельные вагоны для женщин или мужчин.

«Купе будет для всех одинаковое. Речь идет о том, что будет предоставляться возможность выбора места: едет женская половина или же мужская. Пассажир-женщина выберет место там, где в основном будут ехать только, например, женщины. Будет предоставлен инструмент в части того, что если некоторым женщинам не нравится, когда детей отправляют, что там взрослая мужская половина, и так далее. Чтобы это исключить, мы сейчас с КТЖ предусматриваем в рамках совершенствования системы продажи, бронирования, переоформления билетов возможность реализации этого функционала. Будет выбор места, как и в сфере авиационного транспорта, когда вы, после того как купили билет, можете регистрироваться. Примерно такой же механизм будет на этом виде транспорта (железнодорожный – Прим. автора). При этом будет возможность выбора места там, где ездит женская половина. Исходя из того, кто ранее был зарегистрирован, будет возможность выбора места», – пояснил Асавбаев.

По его словам, будет соответствующее обозначение в системе продажи билетов.

«Вагоны и составы все одинаковые, то есть условия для перевозки все будут равные. Единственное – будет выбор места, как в сфере авиации. Мы пропишем функционал, что вы выбираете, исходя из того, что хотите ехать только с женской половиной. Это функционал будет реализован, определенное количество мест будет иметь такую возможность», – уточнил Асавбаев.

Функционал предусматривается в рамках системы совершенствования программы продажи билетов для того, чтобы улучшить качество обслуживания.

Как отметил Асавбаев, новшество является одним из предложений, разработанных с учетом международного опыта. То же самое будет предусмотрено для мужчин, если они захотят выбрать строго мужской контингент, с которым пожелают ехать. Функционал по выбору мест не повлияет на стоимость билетов, заверил глава комитета.

Напомним, ранее в ходе презентации нового законопроекта было объявлено, что он предусматривает сокращение числа остановок автотранспорта на трассах сотрудниками полиции. Кроме того, стало известно, что в Казахстане собираются вывести из тени около 50 тысяч нелегальных служб такси, к которым, кстати, отнесли популярные у населения сервисы перевозок.