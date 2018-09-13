Пенсии и депозиты обесцениваются и должны быть проиндексированы, считает депутат Депутаты требуют защитить пенсионные накопления и депозиты казахстанцев.

Народные избранники посчитали: деньги граждан обесцениваются с каждым днём. А происходит это из-за валютного курса. Поэтому мажилисмены предложили индексировать все накопления, передает КТК.

Защищать пенсионные деньги на сегодняшнем заседании Мажилиса вызвался депутат Конуров. Представитель коммунистической партии деликатничать в отношении Нацбанка и правительства не стал. Ситуация, по его словам, сложилась такая: Кабинет министров и финансовый регулятор пассивно наблюдают за тем, как обесцениваются деньги народа. А самому народу, тем временем, остается только смириться.

Айкын Конуров, депутат Мажилиса Парламента РК: «Основная проблема в том, что люди не могут управлять своим пенсионными сбережениями и на сегодняшний день они в тенге. Любое ослабление тенге приводит к тому, что просто-напросто наши граждане не могут, имеют прямые убытки, потому что определённая часть товаров и услуг индексируется в связи с тем, что идёт ослабление нацвалюты».

Сам депутат хранит деньги в иностранной валюте. Но и о народе, видимо, не забывает. Считает, что было бы честнее оградить накопления казахстанцев от возможного риска. Если тенге в очередной раз рухнет, Конуров предлагает правительству и Нацбанку возместить гражданам разницу. Где найти на это колоссальную сумму, депутат тоже уже придумал.

Айкын Конуров, депутат Мажилиса Парламента РК: «Буквально два года назад наши товаропроизводители, экспортёры, которые экспортируют нефть, имели доходы на уровне 40 долларов за баррель. На сегодняшний день стоимость одного барреля подходит к 80. Они имеют в тенге доходы больше в два раза. Я думаю, это будет честным. И 3 триллиона тенге, которые получает наш бюджет, думаю, что от этого не обеднеет».

Механизм, предложенный депутатом, по душе и казахстанским экономистам. Приводят в пример международный опыт, где людям индексируют в первую очередь, их доходы. Вот только в нашей стране инициатива депутатов вряд ли приживется, считают эксперты.

Сергей Домнин, эксперт Института мировой экономики и политики: «Поскольку мы живём в тенговой зоне, и тенге для нас официальная валюта, а не доллар, для нас главная задача – защита доходов – это задача индексации по инфляции тенговой. От изменения курса гарантировать смысла нет. Это возможно, если сильно захотеть, изыскать какие-то ресурсы. Но это другой вопрос. Теоретически это возможно. Но я сомневаюсь, что на это кто-то пойдёт».

Три года назад часть казахстанцев ощутила на себе, что значит компенсация. После того, как тенге отпустили в свободное плавание, и он обвалился, Нацбанк выплатил отдельным вкладчикам курсовую разницу. То есть индексация, по сути, — это не утопия, говорят эксперты. А вот прямой адресат депутатского запроса – Нацбанк страны – на предложение пока не отреагировал. В финрегуляторе сообщили, что сейчас готовят ответ.