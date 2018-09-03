Первоклассник закатил истерику на торжественной линейке ко Дню знаний

На видео, опубликованном в Instagram-паблике kaz_stars, первоклассник устроил истерику на торжественной линейке, посвященной Дню знаний. Мальчик упирался и плакал, когда его и других первоклассников заводили в школу на «их первый в жизни урок», передает ИА «NewTimes.kz».

Пользователи паблика разделились на 2 лагеря: одни утверждали, что родители морально не подготовили мальчика к выживанию в школе, другие пожалели малыша, ностальгируя о своем первом звонке.

«Очень жестко, действительно, можно же было психологически подготовить чадо к школе, чтобы не плакал, а, наоборот, появилась жажда к знаниям, любовь к учителям», «Заранее психологически ребенок не подготовлен, родителям минус, ломают теперь силой», ― отмечали одни юзеры.

«Что ж вы, звери, делаете?», «Я тоже так рыдала», «Школа — это секта, зачем тащить, малой еще, не хочет ребенок, зачем так пугать?», «Не люблю школу и всю эту систему псевдовоспитания. Бедный ребенок. Маме что, нельзя было посидеть на уроке? А пацану, наверное, страшно было, я одна тут слезу за мальчишечку лью», ― парировали другие.