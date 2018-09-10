Первые приговоры вынес новый специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента. Оба огласил и. о. председателя этого суда А. Карабаев, сообщает yujanka.kz

Восемь лет и пять месяцев получил 19-летний парень. Он пас скот и увидел, как девочка ключом открыла дверь в доме на окраине поселка Кайнар-булак. Пастух, поняв, что взрослых нет, последовал за ней. И предпринял попытку надругаться над ребенком. Но 13-летняя девочка подняла крик и испугала его. За попытку изнасилования малолетней подозреваемый получил серьезный тюремный срок.

Второй приговор А. Карабаев вынес 63-летнему шымкентцу, зарезавшему жену, с которой вместе прожили всю жизнь и вырастили трех дочерей. Подсудимый нигде не работал. Сидел на шее супруги. Постоянно устраивал пьяные дебоши со сценами ревности. Взрослые дети не пришли на помощь матери, которая не пожелала бросить пропойцу-супруга — пропадет. И поплатилась за свою доброту жизнью. Убийцу осудили к 13 годам лишения свободы.