В Павлодаре в региональном смотре-конкурсе патриотической песни «Ел жyрегi – Астана» приняли участие 106 правоохранителей и 35 детей сотрудников органов внутренних дел, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Песенный конкурс организован департаментом внутренних дел Павлодарской области совместно с МВД РК в рамках программы «Рухани жаңғыру» и приурочен к 20-летию Астаны.

В конкурсе патриотической песни участвуют команды ДВД Астаны, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, а также команды департаментов уголовно-исполнительной системы, черезвычайных ситуаций и управления специализированной службы охраны.

По словам организаторов, подобный конкурс уже завершился в Актобе и ожидается в Шымкенте. По итогам, финалисты из трех городов встретятся уже на гала-концерте МВД, который состоится в ноябре в Астане.