Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев встретился с депутатами областного, районного, городского маслихатов и представителями деловых кругов региона.

В ходе встречи он познакомил их с ходом реализации проектов, направленных на развитие города Туркестан. На встрече аким области подчеркнул, что Глава государства уделяет большое внимание развитию Туркестана и приглашает принять участие в его развитии национальные компании и предпринимателей.

Глава региона отметил, что Туркестан должен стать духовной и культурной столицей не только Казахстана, а также призвал представителей деловых кругов внести свой вклад в развитие города, построить здания, различные социальные объекты, необходимые для населения, в том числе торгово-развлекательные центры.

«Туристический потенциал города Туркестан очень высок. Если в прошлом году город посетили более одного миллиона туристов, то в будущем — их количество планируется увеличить. В этих целях в городе планируется построить новый аэропорт, железнодорожный вокзал, автовокзал, социально-культурные объекты, провести необходимую инженерную инфраструктуру. В новом административно-деловом центре города расположатся областной акимат, драматический театр, конгресс-холл, филармония, библиотека, дворец культуры, мечеть на 500 мест, спортивный комплекс, стадион, бассейн, здание «Назарбаев Интеллектуальная школа», парки, жилые здания, школы, детские сады, выставочные центры, музеи, театр оперы и балета, медицинские учреждения и т.д. Необходимо построить социально-культурные объекты и провести инфраструктуру», — сказал Ж. Туймебаев.

Секретарь областного маслихата Кайрат Балабиев отметил, что Глава государства всегда оказывает поддержку предпринимателям, и теперь пришло время, когда бизнесменам нужно внести свой вклад в развитие страны.

В ходе совещания стало известно, что в новом областном центре — Туркестане известный предприниматель, депутат областного маслихата Серикжан Сейтжанов начал строительство пятизвездочного отеля «Rixos», а бизнесмен из Турции разработал проект строительства второй пятизвездочной гостиницы. Помимо этого, секретарь областного маслихата, предприниматель Кайрат Балабиев намерен построить спортивный фитнес-центр. Кроме того, ряд предпринимателей намерены построить другие социальные и культурные объекты.