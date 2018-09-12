По информации, распространенной в социальных сетях Facebook, реализацией книг на территории области занимаются индивидуальные предприниматели. Печать школы в дополнительном рабочем пособии (тетради) для обучения соответствует названию средней школы Сарыагашского района.

Сообщаем, что в этом году Сарыагашский район не приобретал для учащихся бесплатных тетрадей, в которых проставляются печати. Кроме того, от родителей не требуется дополнительных рабочих пособий. По данному инциденту при областном управлении образования создана рабочая комиссия. Результаты проверки будут сообщены дополнительно.

Порядок обеспечения учеников учебниками на 2018-2019 учебный год в Туркестанской области был следующим. В связи с переходом на обновленное содержание образования учащиеся 3,6,8 классов были полностью обеспечены учебниками.

Наряду с этим, в 2017-2018 учебном году, в связи с переходом на обновленное содержание образования учащиеся 2,5,7 классов были также полностью обеспечены учебниками.

Стоит отметить, по области заключены договоры с 18 издательскими домами, в числе которых «Бөбек», «Мектеп», «НЗМ/НИШ», «Арман-ПВ», «Атамұра», «Алматыкітап», «Келешек-2030», «Көкжиек-Горизонт», «Express Publishing», «Study INN (Кэмбридж)», «Жазушы», «Oxford (Inter Press)», «САТР», «Астана-Кітап», «MM PUBLICATIONS», «ENGLISH BOOK (Maclimman)», «Білім», «Әлембоок». Согласно договору все учебники доставлены утвержденному графику.