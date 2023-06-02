Предлежание плаценты: врач рассказала о неприятном диагнозе для женщин

Девочки, девушки, женщины! Пожалуйста, будьте здоровы!

«Предлежание плаценты» – услышать такой диагноз для беременной женщины крайне неприятно и нежелательно.

Поскольку наш регион весьма чадолюбивый: каждый четвертый гражданин страны рождается в Южном Казахстан, и эта проблема касается весьма многих женщин, а значит, стоит поговорить на эту тему с акушером-гинекологом городской многопрофильной больницы №2 г. Шымкента Айжамал Асылбековой. Она и ее коллеги ежедневно сталкиваются с этой проблемой и решают ее оперативным путем.

– Айжамал Араловна, что такое предлежание плаценты?

– Это прикрепление плаценты в нижнем сегменте матки в области внутреннего зева. При предлежании плацента находится на пути рождающегося плода…

– Вот чувствую, что нам не избежать разговора о половом развитии девочек и сохранении здоровья будущих мам.

– Да, фундамент здоровья, в том числе звеньев репродуктивной системы, закладывается с детства. Для здоровья будущих мам имеет значение очень многое: начиная с приучения девочек к соблюдению правил общей гигиены и ежедневному обмыванию теплой водой наружных половых органов, заканчивая правильной осанкой, поскольку именно она способствует правильному расположению внутренних половых органов.

Может, кого-то это удивит, но я рекомендую для обмывания пореже использовать мыло и гели. Лучше всего мыться под душем в проточной воде. Мытье в ванной с точки зрения гигиены менее предпочтительно.

И еще: не забывайте важное правило – подмываться сверху вниз!

Понятно, что гигиенические навыки не врожденные качества, им надо учить ребенка с самого нежного возраста. Личная гигиена девочки-девушки – это, прежде всего, чистота ее тела, белья, одежды, обуви.

– Гигиена в менструальные дни должна быть особенной?

– Безусловно, ведь в эти дни половые органы особенно восприимчивы к инфекции в связи с некоторым снижением защитных сил организма. Не секрет, что кровь – это идеальная среда для жизни и размножения бактерий. Поэтому как можно чаще – проточная вода, различные интимные средства гигиены, специальные прокладки и тампоны.

– От некоторых людей, в том числе молодежи, порой очень неприятно пахнет…

– Опять же, все очень индивидуально. Соблюдение правил общей и интимной гигиены распространяется и на область груди, и подмышечных впадин. В среднем с 11-12 лет начинают активно функционировать потовые железы. Если долго не мыться, может произойти закупорка потовых желез, тогда и появляется неприятный запах. Во избежание этого необходимо два раза в день – утром и вечером – мыться под душем. После этого для большей гарантии благоухания вашего тела надо обрабатывать подмышечные впадины антиперспирантами-дезодорантами. В идеале – сбривать там всю «растительность».

– Что еще важно для девочек?

– Важно не простывать, а значит, не переохлаждать тело в холодное время года, одеваться потеплее, не сидеть на холодном, надевать обувь по сезону. Надо остерегаться всевозможных инфекционных и хронических заболеваний, таких как хронический тонзиллит, ангина, цистит.

– По семьям своих друзей знаю, что родителей волнует и преждевременное половое созревание их дочерей, и задержка у них менструаций – порой даже до 6 месяцев. Эндокринологи назначают им такие сильные гормональные препараты… Разве это правильно?!

– Не берусь судить своих коллег, ведь каждый случай индивидуален. Просто важно знать, что на сегодня норма начала роста молочных желез у девочек – с восьми лет. Если это началось раньше, то надо обращаться к гинекологу, эндокринологу. Менструация у современной девочки может начаться и в 9,5 лет. Она может быть очень нерегулярной. Такие большие интервалы (до 4-6 месяцев) не желательны, но в общем допустимы. Перерыв может быть связан с психоэмоциональным состоянием подростка, различными стрессами. В таком случае выправить цикл можно и без применения гормональных препаратов.

– Айжамал Араловна, вернемся к началу нашего разговора – про предлежание плаценты. Как и откуда оно вообще появляется?

– Если вспомнить, что слово «плацента» с латинского переводится как «лепешка», это орган, который образуется у женщины во время беременности и обеспечивает связь плода с организмом матери, то понятно, насколько архиважным для женщины он является. От нее отходит «отросток» – пуповина. Чаще всего плацента располагается по передней, реже – по задней стенке матки с переходом на одну из боковых стенок. Еще реже плацента локализуется на дне матки и в области трубных углов.

Предлежание плаценты – это аномальное расположение плаценты в нижних отделах матки. В этом случае она целиком или частично перекрывает внутренний зев матки (мышечное кольцо на границе между полостью матки и шейки матки, препятствующее преждевременному рождению плода при беременности).

– Каковы причины этой патологии? У кого из беременных она может возникнуть? Какие из факторов являются предрасполагающими?

– Согласно клиническим протоколам МЗ РК «Патология плаценты» предрасполагающими факторами к предлежанию плаценты являются:

* рубец на матке после операции кесарева сечения и других операций на матке;

* предлежание плаценты в анамнезе;

* воспалительные процессы матки (хронический эндометрит);

* большое число родов в анамнезе;

* перенесенные аборты и послеабортные воспалительные заболевания матки;

* субмукозная миома матки;

* беременность после ЭКО;

* возраст первородящей старше 40 лет;

* многоплодие.

– Как сама женщина может узнать, что у нее такая патология?

– Сама она ну никак не сможет ее диагностировать. Насторожить должны кровянистые выделения из половых путей яркого цвета при безболезненной матке во второй половине беременности. Тем более, если подобное у нее уже случалось в предыдущие беременности. Если это есть, сразу – к гинекологу! В данном случае мы говорим об относительно ранних сроках беременности.

– Допустим, женщина обратилась к врачу. На основании чего ставится диагноз?

– Врач берет на заметку вышеперечисленные жалобы женщины. Назначает общий анализ крови, УЗИ, доплерографию плаценты (цветная, 3D); МРТ для диагностики и уточнения степени инвазии вросшей плаценты и так далее. Все это отражено в упомянутом выше клиническом протоколе «Патология плаценты». Детали читателям РАБАТа, думаю, вряд ли будут интересны.

Но важно запомнить! В случае предлежания плаценты беременная должна избегать половых контактов, так как это влечет за собой риск преждевременных родов, кровотечения. При такой патологии важны близость к учреждению родовспоможения и постоянное присутствие партнера. То есть никаких дальних поездок!

– А если беременная на большом сроке с такой патологией поступает в больницу в экстренном порядке. Тогда что?

– Тогда сразу на операционный стол. По ходу, экстренно мы делаем анализы. Расспрашиваем о ее семье, детях, какая по счету беременность и т.д. Делается это для определения тактики ведения операции.

– То есть однозначно кесарево сечение?

– Не всегда, это решение принимается консилиумом. В данном случае есть несколько видов оперативного вмешательства: кесарево сечение; компрессионные гемостатические швы; перевязка маточных, яичниковых и подвздошных артерий; гистерэктомия; эмболизация маточных артерий.

Перед родоразрешением мы проводим консилиум для обсуждения следующих вопросов: вид лапаротомии, разрез на матке, тактика в случае развития массивного кровотечения. Необходима предварительная заявка на компоненты крови, обязательное присутствие опытных консультантов, акушеров-гинекологов и анестезиологов в операционной, независимо от экстренности операции.

– Расскажите, пожалуйста, случаи из Вашей практики.

– Хорошо. Был у нас такой случай: ночью на скорой привезли беременную с предлежанием плаценты, беременность – 37 недель. Первородка. В анамнезе – эндометрит. Сделали пациентке метропластику, сохранили матку.

В другом случае, к сожалению, матку пришлось удалить. У женщины это была четвертая беременность.

– В чем опасность таких патологий?

– В том, что, как правило, происходит большая кровопотеря – до 5 литров крови! Врачам приходится в считанные минуты проявлять высший пилотаж хирургии: останавливать этот мощный поток крови, делать метропластику. Низкий поклон моим коллегам – учителям и наставникам, хирургам высшей квалификации Есенгельды Ибрагимовичу Бегешеву и Нурзиле Лесбековне Шатаевой – за их высочайший профессионализм и постоянную готовность делиться своим опытом, наработками. Пока они в строю, их молодым коллегам надо неустанно впитывать, перенимать, осваивать их опыт родовспоможения, ведения сложнейших хирургических операций.

Как приятно нам, коллегам, было узнать, что Указом Главы государства в сентябре 2022 года за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан Есенгельды Ибрагимович Бегешев, врач ГКП «Городская больница №2» города Шымкента был награжден орденом «Құрмет». Действительно по заслугам!

– А как обычно проходят операции при предлежании плаценты?

– Если вкратце, то производится разрез матки в области, отдаленной от плаценты, и извлекается плод без ее повреждения. Делается это для того, чтобы рассмотреть возможность проведения консервативного лечения (оставление плаценты при ее приращении и отсутствии кровотечения) или элективной гистерэктомии, то есть удаление матки, в случае подтверждения приросшей плаценты.

Если при кесаревом сечении в случае отсутствия приращения возникает массивное кровотечение, которое не прекращается после ушивания разреза на матке и введения лекарственных препаратов, то на нижний сегмент накладывают гемостатические швы. При отсутствии эффекта осуществляют перевязку маточных, яичниковых, а затем внутренних подвздошных артерий. Если кровотечение продолжается, то производят гистерэктомию – удаление матки.

– Такие муки приходится испытывать женщине. А она все продолжает и продолжает рожать…

– Да. Нашим женщинам пора вспомнить и о своем предназначении. Зачем рожать по 10-12 детей?! Разве не достаточно 4 или 5. Надо задуматься вот о чем: смогу ли я дать всем моим детям достойное воспитание, образование… Смогу ли я реализоваться сама как специалист. Но это уже другая тема.

– Благодарю Вас, Айжамал Араловна, за подробные разъяснения.

За 4 месяца 2023 года в ГБ №2 города Шымкента, руководит которой главный врач, кардиохирург Аскар Муратович Рахматалиев, поступили 55 женщин с диагнозом «предлежание плаценты». Всем им была оказана высокопрофессиональная хирургическая помощь.

Подготовила Фарида ШАРАФУТДИНОВА