Ученица девятого класса родила в Туркестане

Школьница стала мамой еще в январе, но об этом инциденте стало известно только сейчас.

Во время беременности девочка ходила в школу. Учителя говорят, что не догадывались о беременности девятиклассницы.

По данным областного управления образования, девочка рано осталась без родителей. Сироту воспитывала 75-летняя бабушка-опекун.

«Девятиклассница родила 24 января этого года. Несовершеннолетняя мама хотела сдать госэкзамен, мы помогли. Коллектив школы имени Некрасова провел по этому поводу совещание и предупредил учителей, психологов и заместителей по воспитательной работе«,- говорит Оразкуль Колдасова, руководитель отдела развития человеческого потенциала г. Туркестана.

После родов ученицу перевели на дистанционное обучение. Она сдала госэкзамены и получила аттестат. Девушка забеременела, когда ей было всего 16 лет. Сейчас несовершеннолетняя с малышкой живет в шымкентском доме мамы.