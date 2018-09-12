Министр энергетики РК Канат Бозумбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал о готовности Казахстана к отопительному сезону, передает Kazpravda.kz.

Так, в рамках приказа за Министерством энергетики закреплено на ежедневной основе обеспечивать мониторинг подготовки и прохождения осенне-зимнего периода и накопление нормативного запаса топлива на электростанциях страны.

По его словам, на топливных складах электростанций накоплено 3,4 миллиона тонн угля и 79 тысяч тонн мазута, что в целом соответствует нормативным запасам.

Кроме того, отметил министр, уже отремонтировано 439 (88% годового плана) из 500 котельных в зоне централизованного теплоснабжения. В целом, по его словам, выполнение ремонтных работ осуществляется по графику.

«Вместе с тем на контроле Министерства своевременное завершение ремонтных работ на ТЭЦ-2 АО «Арселор Миттал Темиртау», ГРЭС-1 ТОО «Bassel Group LLS» в Темиртау, Актобе – ТЭЦ, Согринской ТЭЦ и Шымкентской ТЭЦ. Это связано с выявлением дополнительных объемов ремонтных работ и, как следствие, увеличение сроков ремонта», – сказал Бозумбаев.

По информации министра, на текущую дату на электростанциях выполнен ремонт 4 энергоблоков (50% годового объема), 32 котлов (57%), 24 турбин (53%). При этом отмечаем, что темпы работ по турбинам и котлам выше на 10% уровня прошлого года. В прошлом году на этот период было выполнено 47% котлов и 43% турбин от плана года. На разных стадиях ремонта ведутся работы на 4 энергоблоках, 24 котлах и 21 турбине.

Помимо этого, по электрическим сетям выполнен ремонт 24 тыс. км линий электропередачи, что составляет 85% от плана года, и 4,5 тыс. подстанций, что составляет 77% плана. Отремонтировано 439 (88% годового плана) из 500 котельных в зоне централизованного теплоснабжения.

По информации главы Минэнерго, акиматами регионов утверждены температурные графики работы тепловых сетей.

«При средней температуре наружного воздуха +8 градусов в течение 3-5 суток решением местного исполнительного органа будет организовано начало отопительного сезона», – заключил Бозумбаев.