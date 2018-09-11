Родителей смутило написание слова «сентябрь» в учебнике, сообщает 31 канал.

Слова қыркүйек, шекара и көкөніс пишутся по-другому, через букву «г» в середине – қырГүйек, шеГара и көГөніс. Такое правило регламентировано еще в 2013 году в орфографическом словаре. Значит, все 5 лет многие казахстанцы, в том числе государственные служащие и даже журналисты, совершали ошибки.

Обратили на это внимание родители школьников. Они подумали, что в учебниках их детей ошибка, и удивились, узнав о своей безграмотности, ведь новые книги издательства «Горизонт» написаны в соответствии с изменениями в словаре.

За их внедрение отвечала научная группа Института языкознания. Как отмечает лингвист Анар Фазылжанова, новые орфограммы были введены под давлением СМИ, которые настаивали на фонетическом принципе написания этих слов – то есть, как слышится, так и пишется. Однако время показало, что эксперимент оказался неудачным.

– Более двух тысяч носителей языка выразили свое мнение по поводу новых орфограмм, в том числе трех названных слов, и многие наши носители языка, которые каждый день пользуются языком, против написания этих слов по фонетическому признаку, — прокомментировала ученый-секретарь центра «Тіл-Қазына» Анар Фазылжанова.

Поддерживают носителей языка и депутаты Мажилиса, которые считают, что правописание должно остаться привычным, тем более, в школьных учебниках.

– Ну, так не должно быть! Как так, сколько лет продолжается, «г» и «к» отличается! Қыркүйек, қыркүйек қазақша пишется, какой еще «г»? Еще детей на буквы будем «грузить», что ли? И так уже хватит, мы в своих ЕНТ-тестах разные ответы делаем! — сказал депутат Мажилиса Парламента РК Бахтияр Макен.

Так как изменения вызвали осуждение общества, написание этих трех слов после внедрения латиницы снова будет через букву «к». Как поясняют лингвисты, до тех пор допустимы оба варианта – традиционный и новый. Учителям по этой причине рекомендуется не исправлять учеников. Что касается путаницы в головах детей, это пока никто не объясняет.