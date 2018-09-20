Предельные ставки вознаграждения по сберегательным и срочным вкладам физических лиц в национальной валюте утверждены в Казахстане.

С 1 октября 2018 года меняются условия по вновь привлекаемым депозитам

физических лиц в национальной валюте. Теперь вклады физических лиц будут

классифицироваться как срочные, несрочные и сберегательные.

Ставки вознаграждения по вкладам будут дифференцироваться исходя из срока и

вида вклада, права досрочного изъятия и пополнения. В этой связи, Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил новые предельные ставки вознаграждения.

КФГД гарантирует обязательства банков – участников системы гарантирования

депозитов по возврату денежных средств физических лиц, размещенных на всех видах

банковских счетов (в том числе – все виды вкладов, деньги на текущих счетах и платежных карточках), в случае принудительного прекращения деятельности банка. На данный момент 27 банков являются участниками системы гарантирования депозитов.

Гарантия КФГД распространяется на все депозиты физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В указанной таблице приводятся категории вкладов с фиксированной процентной

ставкой:

По вкладам в иностранной валюте сохранится действующий подход, когда ставка

вознаграждения является единой независимо от срока вклада и сохраняется на уровне

1%.

Классификация вкладов и утвержденные предельные ставки вознаграждения

распространяются на вклады физических лиц, которые будут приняты или

пролонгированы после 1 октября. Вклады, принятые до 1 октября, будут обслуживаться согласно условиям ранее заключенных договоров.

Новая классификация вкладов создает дополнительные возможности для

населения при хранении сбережений

Новая классификация вкладов (срочные, несрочные и сберегательные депозиты)

создает дополнительные опции размещения сбережений. Теперь вкладчикам доступны

три категории вкладов с разным уровнем ликвидности и доходности. В зависимости от

своих целей вкладчики могут разместить сбережения в несрочные, срочные и

сберегательные вклады.

Несрочные вклады характеризуются более низкой доходностью, но в то же время

позволяют вкладчику беспрепятственно изъять свой депозит. Срочные вклады являются менее ликвидными, но дают более высокую доходность. Максимальную доходность вкладчики могут получить, разместив деньги на сберегательный вклад, по которому предусмотрены повышенные требования к досрочному изъятию денег.

Сроки вклада также влияют на размеры ставок вознаграждения. Так, самые низкие

предельные ставки вознаграждения устанавливаются по краткосрочным вкладам, по

сравнению с долгосрочными вкладами – с наибольшими предельными ставками.

Наличие права на пополнение депозита обуславливает более низкие значения

предельных ставок по нему, чем по аналогичному депозиту с отсутствием такого права.

Другими словами, стандартный тенговый вклад на 12 месяцев будет ограничен

предельной ставкой 12%, тогда как вклад с дополнительной опцией пополнения депозита снизит ставку до 11%.

Главной целью новой классификации вкладов является создание дополнительных

возможностей для населения при хранении сбережений. Если раньше вкладчики не

могли получить доходность по депозиту выше 12,00%, то теперь, при соблюдении

условий договора банковского вклада, по сберегательному депозиту со сроками свыше 12 и 24 месяцев можно получить до 13,00% – 13,50% вознаграждения.

Выбирая срочность вклада в национальной валюте и соответственно высокую ставку вознаграждения, вкладчик обеспечивает себе реальную доходность до 7,5%, при инфляции 6,00%.

В условиях того, что по валютным вкладам в равной степени вероятности

возможен доход или убыток от изменения обменного курса, то сберегательные вклады

являются более привлекательным и стабильным инструментом вложения.

Сберегательные вклады фиксируют заранее оговоренную доходность, сопровождаются

меньшими рисками и обеспечиваются повышенной гарантией КФГД в 15 млн. тенге.

Вклады в иностранной валюте характеризуются низкой фиксированной

доходностью – не выше 1%, минимальным размером гарантии КФГД и подвержены риску фиксации убытка в пересчете на национальную валюту, в случае открытия депозита при высоком курсе и закрытии – при низком.

Предельные ставки вознаграждения по сберегательным и срочным вкладам

отражают среднерыночное значение ставок вознаграждения по вкладам физических лиц, сложившееся в июле 2018 года, и текущее состояние и риски финансового рынка.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов вправе досрочно пересмотреть размеры максимальных ставок вознаграждения и спредов по вновь принятым вкладам физических лиц в случае резкого изменения конъюнктуры депозитного рынка.

Вводимые предельные ставки и классификация вкладов обеспечивают новые

возможности для сбережений населения, стимулируют накопление в национальной

валюте на длительные сроки и создают условия финансовой стабильности на банковском

рынке.

Национальный банк Казахстана