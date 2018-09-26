Заместитель акима Шымкента Данат Жумин провел совещание с руководством городского дендропарка, дизайнерами и архитекторами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время дендропарк утратил прежнюю красоту. В частности, нужно отремонтировать места для питья в системе орошения, лечить деревья, сажать новые деревья, убирать засохшие. Кроме того, в нашем дендропарке мы должны уделить внимание созданию комфортных условий для людей. Например, специальные дорожки для бегунов и велосипедистов. Вообще, думаю, мы должны наш дендропарк привести в соответствие с современной практикой», — написал Данат Жумин на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, дендропарк Шымкента имеет свою историю. Этот парк был создан при поддержке Асанбая Аскарова на месте городской свалки. Там были посажены деревья, привезенные со всей Евразии, и дендропарк стал зеленой площадью для прогулок жителей города и его гостей.

«Сегодня я поехал в дендропарк, провел совещание с его руководством и сотрудниками, работающими в городе дизайнерами и архитекторами. Выслушал их, узнал, какие у них взгляды и новые идеи. Скоро дендропарк перейдет из собственности Туркестанской области в собственность города Шымкента. Нужно заранее подумать, что мы будем тогда делать», — написал Данат Жумин.

Кроме того, заместитель акима сообщил, что будет ждать предложения от пользователей по улучшению дендропарка.